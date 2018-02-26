Фото: instagrammi.ru
Житель столицы Алтайского края Руслан Минаков покинул телепроект "Дом-2". Об этом сообщает "АП" со ссылкой на Instagram молодого человека.
Уточняется, что барнаульцу удалось пробыть на проекте 70 дней. В "Доме-2" осталась девушка Минакова Надежда Баташова.
"Итак, друзья! Сегодня я покинул телепроект "Дом 2". Понимаю, почему Надю оставили, но я сделаю все, чтобы забрать ее с собой!" — написал барнаулец, отметив, что "познакомился на проекте с очень замечательными людьми", и выразил уверенность в том, что их общение продолжится.
Кроме этого, молодой человек добавил, что останется жить в Москве, так как перед ним открываются новые возможности.
Издание добавляет, что барнаулец позиционирует себя как онлайн фитнес-тренер и фитнес-модель.
Минаков участвовал в телепроекте "Дом-2" с декабря минувшего года. За молодым человеком на проект отправилась уроженка Барнаула Надежда Баташова.
Комментарии
Вот это новость!!!
Ужас-то какой....Как теперь работать? Настроение на нуле....
передайте ему что барнаульцам стыдно что он из барнаула
и поэтому просим его не кричать - откуда он родом...
Обалдеть вот это новость, даже круче чем победа наших над немцами
А кто из троих на фото Руслан? Малая родина должна знать своих героев.
26.02.2018 11:35
Барнаулец
тот ,который в бордовой блузке )))
"Кроме этого, молодой человек добавил, что останется жить в Москве". И это правильно, ибо нафиг этот полупокер нам тут нужен!
После этой новости, даже не знаю как жить дальше))