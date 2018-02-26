Сильная геомагнитная буря ожидается на Земле в понедельник, 26 февраля. Прогнозисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявили о высокой вероятности того, что высокоскоростной поток солнечного ветра достигнет Земли.
Также отмечается, что наблюдатели полярного неба могут ожидать яркие сияния, когда придет солнечный ветер.
Врачи предупреждают метеозависимых людей о необходимости внимательнее относиться к своему здоровью на время геомагнитных бурь.
Комментарии