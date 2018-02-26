Только 3% барнаульцев считают, что найти работу сегодня просто. При этом 83% соискателей признались, что им сложно найти работу по специальности. Из них 39% уверены, что сделать это очень сложно и 44% - скорее сложно. Такие данные предоставила служба исследований HeadHunter.
По данным компании, наибольшие сложности с поиском работы возникают у соискателей, занятых в сфере искусства, развлечений, масс-медиа, добычи сырья и высшем менеджменте.
Легче всего найти работу специалистам сферы продаж, в сфере "Туризм, гостиницы, рестораны" и ИТ.
При этом в HeadHunter отмечают, что барнаульцы — одни из самых сговорчивых в плане зарплат. Уже сегодня 45% кандидатов готовы снизить зарплатные ожидания при гарантированном получении работы. При этом самые сговорчивые – начинающие специалисты и представители сфер "Добыча сырья" и "Банки, инвестиции, лизинг".
Исследование проводилось с 23 декабря 2017 года по 2 февраля 2018 года.
Комментарии
В ИТ легко найти работу. Ну-ну. Если только тебе лет 25 куча умений и готов работать за еду - то может быть.
Нет работы для образованных людей в Барнауле.
Один блогер, интересно подметил, что если в ответ на фразы "Работы нет", "найти не могу", "везде берут только сыночков" и т.п. Спрашивать сколько резюме ты отправил за последние два месяца - в ответ всегда слышишь кучу оправданий, почему ноль.
И вы знаете, я пробовал это проверять. Реально у всех поиски работы какие-то "виртуальные".
Вот это и называется - Раша. Я согласен с Грудининым в том плане, что специалистов надо готовить и распределять после окончания на первое рабочее место.
наибольшие сложности с поиском работы возникают у соискателей, занятых в сфере искусства, развлечений, масс-медиа, добычи сырья и высшем менеджменте
так они уже заняты
Легче всего найти работу специалистам сферы продаж, в сфере "Туризм, гостиницы, рестораны" и ИТ.
а где учат продажников????
Вот это и называется - Раша. Я согласен с Грудининым в том плане, что специалистов надо готовить и распределять после окончания на первое рабочее место.
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Нам предлагали распределение после окончания ВУЗа. В деревне за гроши. Без предоставления жилья. На какие шиши и где там жить - никого не волновало.
Ну это называется Кто на что Учился...
Лично я работаю именно по специальности.. .
Работы нет и не будет до 2025года.
26.02.2018 13:30
Иsтина
Ну это называется Кто на что Учился...
Лично я работаю именно по специальности.. .
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Что за специальность? А то мало ли... знакомая училась на швею, швеёй и работает за гроши. Нафиг такое надо.
Работа то есть, только там ничего не платят, уровень образования ни причем, наоборот, чем лучше образование, тем сложнее устроиться даже на рабочие специальности.
А чего ещё хотели то? СТАБИЛЬНОСТЬ - она такая! Улыбаемся и голосуем!
У меня тоже есть знакомая швея, з/п от 10 до 20, когда как, но задерживают, смену отпашет, остаётся калымить, из остатков натыренной ткани шьёт всё, что можно, бывает ещё на столько же наработает. Одна тянет детишек, алиментов 0 руб. Надо, вот и пашет, образования нет, она и не ноет.
26.02.2018 12:17
месный
Ну во-первых еда бывает разная: кто-то хлеб маргарином мажет, а кто-то черной икрой. А во-вторых, если ИТэшник не может найти подходящую ему работу в месте своего проживания, вполне может работать дистанционно. Не хочешь на кого-то - сам пиши программы и продавай через AppStore или GooglePlay на глобальном рынке, кодируй интернет-сайты и т.д. и т.п. В чем проблема? Когда речь идет про возраст - имеются ввиду "эникейщики", т.е. самые низкоквалифицированные сотрудники. Если в 40+ Вы присутствуете на рынке как низкоквалифицированный специалист - не надо винить работодателя в несоответствии его требований и Ваших ожиданий. Другим в Барнауле действительно сложнее устроиться по специальности, например, инженерам машиностроителям/авиастроителям.
26.02.2018 12:27
- гость -
Распределять теоретически можно только на государственные предприятия и только тех, кто профессиональное образование получил за счет государства. Остальные (как работодатели, так и соискатели) имеют право сами сделать свой выбор на рынке труда.
Учился на врача, работаю им же.
Сразу после выпуска вам 40к никто платить не будет, даже надеяться не стоит. В любой сфере. Наработать авторитет, потом уже и ковыряться можно, в частную контору уйти, или свой прием открыть. Мне думается это в любой сфере. А хочушки свои, по выпуску и сразу как Сечин зарабатывать....ну-ну
26.02.2018 14:34
aleksey22
писать под андроид или иос - это две разные специализации, далее - программисты тоже разные бывают, очень разные. сайты кодировать - там тоже очень разные специальности есть. Это вот ещё как-то дистанционно можно вполне работать. А вот тащить всю инфраструктуру предприятия , небольшого например, возможно только очно - у нас в городе 99% нужно именно это, причём всё сразу в одно лицо, а платят как раз на еду.