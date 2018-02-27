В социальных сетях появились фотографии одетых в красивые исторические костюмы молодых людей, которые гуляют по Ленинскому проспекту Барнаула в районе площади Октября. При этом они раздают прохожим загадочные листовки. Информация в них также ничего пока не проясняет – в них вопросы о том, что жители краевой столицы знают об истории знаменитого в городе здания "Под шпилем", и предложение искать исторических персонажей в марте на этом же месте.
В соцсетях барнаульцы выдвигают различные предположения, кто является организатором такой акции и чему она посвящена. Подогревает интерес тот факт, что до сих пор разгадки нет. Но совершенно точно во всем этом есть один очевидный и бесспорный факт — если промоутеры раздают на улице листовки в костюмах, значит, весна уже совсем скоро! Мы следим за развитием событий, связанных с загадочными персонажами.
Комментарии
в каком месте этот костюм исторический?
полное отсутствие креатива в рекламе.
Ювелирный в центральном здании.
Значит, с понтами.
Значит, будет дорогущий
Молодцы, внимание привлекли успешно!