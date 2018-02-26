Операторы начали отмену внутрисетевого роуминга — условия для абонентов, путешествующих по стране, изменятся – цены будут снижены. Первый шаг по отмене роуминга сделала МТС. Оператор опубликовал новые расценки на свои услуги для поездок в другие регионы России.
Компания планирует снизить расценки на всех тарифах в несколько этапов до июля. На части тарифов изменения начнут действовать с 28 февраля, снижение цен составило от 2 до 10 раз: новые условия действуют для всех путешествующих за пределы своего региона автоматически и не требуют подключения каких-либо оптимизирующих опций, в избытке существующих у всех российских операторов.
С 28 февраля МТС изменит стоимость услуг на самых массовых пакетных тарифах. На них приходится больше половины всей абонентской базы компании в Алтайском крае. Интернет в поездках теперь будет расходовать включённые в тариф пакеты, то есть, по сути, будет оплачиваться на домашних условиях. Входящие вызовы с номеров региона пребывания абонента теперь будут бесплатными, а звонки на номера региона пребывания будут расходовать минуты из пакета, входящего в тариф. Междугородные входящие и исходящие вызовы будут оплачиваться поминутно. Звонить на номера МТС любого региона можно бесплатно и после исчерпания пакетов. МТС сохранила опцию, подключив которую за небольшую посуточную плату можно сделать бесплатными все входящие и получить возможность делать исходящие вызовы на номера домашнего региона, расходуя включённые в тариф пакеты.
Остаются нюансы, касающиеся отдельных тарифов, а потому читать подробности на сайте оператора всё равно придётся. Для части путешествующих по-прежнему выгоднее будет подключить платную опцию. До июля текущего года МТС планирует завершить перевод всех тарифов на новые условия, которые выведут из обращения само понятие "внутрисетевой роуминг" и позволят всем абонентам пользоваться связью на всей территории страны на условиях домашнего региона.
Комментарии
Первый кто честно отменит всю эту дичь получит деньги в виде активности абонентов. У меня и Билайн, и МТС. Пока было выгоднее в поездках звонить с МТС только на МТС, а все остальные звонки - с Билайна, естественно МТС при этом не получали некоторую сумму денег. Сейчас нужно заново считать что выгоднее.
ага что то где то на каких то тарифах от до.
Все очень ясно.
а цифр не существует в природе на русском языке?
А что остальные операторы молчат?
Вот этим и хороша йота, ни роуминга, и без разницы куда звонить.
Yota rulit!
Какое странное совпадение. В России будут глушить бесплатный Wi-Fi от Илона Маска, так сразу же уменьшают цены на тарифы