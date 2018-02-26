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Спасатели помогли нерпе, которая не могла выйти к открытой воде в Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Уточняется, что животное заметили местные жители, которые и вызвали сотрудников МЧС.
Прибывшие на место спасатели облачились в гидрокостюмы и вышли на прибрежный лед, где находилась нерпа. Сотрудники МЧС осмотрели животное, убедились, что оно не пострадало, а затем помогли нерпе добраться до полыньи.
Спасатели подчеркивают, что такие операции проводятся на Камчатке нечасто. Аналогичный случай был в начале минувшего года в бухте Раковая. На нерпу, оказавшуюся на льду замёрзшей бухты, напали бродячие собаки. Местные жители отбили нерпу от собак и вызвали сотрудников МЧС. Они убедились, что нерпа не пострадала, и на аварийно-спасательной машине доставили ее к берегу Авачинской бухты, где выпустили в открытую воду.
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