7366 человек в Алтайском крае подали заявление на голосование на выборах президента России 18 марта 2018 года не по прописке. Большинство будут голосовать не на своем участке, но в самом регионе. Десятая часть — в других регионах. Об этом сообщает пресс-центр Избирательной комиссии региона.
В Алтайском крае в период с 31 января по 24 февраля 7 тысяч 366 избирателей написали заявление о голосовании не по месту прописки. Из них 6711 избирателей будут голосовать в Алтайском крае, но не на своем участке. Еще 655 человек намерены проголосовать в другом регионе страны.
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Большая часть из написавших заявление – 6 172 – жители региона.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, на выборах президента 2018 года закон позволяет голосовать не только традиционно по месту прописки, но и на любом другом участке в любом регионе страны. А вот открепительных удостоверений и массового досрочного голосования в этом году не будет.
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Чтобы проголосовать не по месту прописки, надо написать заявление. Сделать это можно с 31 января по 12 марта в территориальных избирательных комиссиях, филиалах МФЦ, через портал "Госуслуги". А с 25 февраля еще и в участковых избирательных комиссиях, а таких в Алтайском крае 1811.
Если кто-то не успевает и в эти сроки, то с 13 марта по 16 марта 2018 года (с 14.00 до 20.00) и 17 марта 2018 года (с 10.00 до 14.00) заявления будут принимать в участковых комиссиях.
Подробно о том, кто и как это может сделать, по какому графику работают пункты приема заявлений, читайте в материале Amic.ru: Как проголосовать не по прописке на выборах президента 18 марта 2018 года.
Найти свой избирательный участок можно заранее через сервис на сайте ЦИК России "Найди свой избирательный участок" или на интерактивной карте.
По всем вопросам можно обратиться по телефону горячей линии Избирательной комиссии Алтайского края: 8(3852)36-30-62.
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