Фото: kirovnet.ru
"Росводоканал Барнаул" закончил перекладку отрезка водопроводной сети. Стоимость проекта превысила 5 миллионов рублей, пишет пресс-служба городской мэрии.
Уточняется, что водопровод был заменен на участке по улице Горно-Алтайской от улицы 80-й Гвардейской дивизии до улицы 1-й Западной. Диаметр водопровода был равен 225 мм.
В пресс-службе сообщают, что необходимость перекладки была продиктована высокой изношенностью участка и участившимися коммунальными авариями, в результате которых вода выходила на поверхность. Причиной повреждений в том числе стало сильное промерзание грунта из-за недостатка снега.
Перекладка началась в конце января текущего года. Специалисты заменили 252 метра трубопровода. Работы велись бестраншейным методом, чтобы минимизировать неудобства для жителей близлежащих домов и автомобилистов.
По словам главного инженера "Росводоканал Барнаул" Андрея Полюго, специалисты водоканала постоянно ведут мониторинг и анализ состояния городских коммуникаций, возникновения на них нештатных ситуаций, чтобы в случае необходимости осуществить ремонт и замену сетей. В заключение он отметил, что главной задачей предприятия является "обеспечение надежной и бесперебойной работы системы водоснабжения и водоотведения города".
Комментарии
5 000 000 / 252 = 20 000 - 1 м трубы, интересно посмотреть детальный расклад стоимости
Работы велись бестраншейным методом
5 000 000:252м=19841 руб. за 1м.
Не слабо. Значит хватит лет на 50! Это хорошо!
"Стоимость проекта превысила 5 миллионов рублей, пишет пресс-служба городской мэрии."
5000000 руб /252 метра = 19841 руб
Почти 20000 рублей за 1 метр трубы!!!! Там трубы из золота? Или траншею в ручную копали?
Ценник завышен в 10 раз!!!!
Еще наверное за счет бюджета сделали а не за счет "Бедного" Водоканала?
прежде чем орать про золотые трубы, вы бы хоть погуглить попытались цены на металлопрокат. плюсом сюда идут стоимость работ людей и машин.
как тупые вконтактыши из Б22 себя ведете.
26.02.2018 12:46
- гость -
Труба на фото полиэтиленовая, просто хочется узнать сколько и на что ушло денег
26.02.2018 12:46
- гость -
прежде чем орать про золотые трубы, вы бы хоть погуглить попытались цены на металлопрокат. плюсом сюда идут стоимость работ людей и машин.
как тупые вконтактыши из Б22 себя ведете.
Вот именно, что сейчас прокладывают не металлические, которые как золото стоят а полиэтиленовые, водоканал в т.ч. Да и металлическая труба диаметром 225 мм стоит меньше 1000 р за метр.
Я прошлым летом так же без траншейным способом (50м) проводил себе воду. Правда диаметр 50мм. Так все работы с материалами вышли в 1200 руб за м/п.
А теперь ответь кто из нас ведет себя как "тупые вконтактыши"?
Живу напротив в доме. Реально в самый дикий мороз ребята работали. Куча техники, проколы, сварка пп труб, кольца бетонные - дофига работы было.
у нас сосед-алкаш свой участок трубы не утеплил, в самые морозы перехватило, ребята водоканальщики часа 2 на морозе разогревали, спасибо им, не оставили до лета без воды десяток семей.