На этой неделе культурные площадки города подготовили ряд интересных мероприятий, среди которых театральная премьера по произведению Александра Дюма и кинокартина про жизнь Довлатова. Подробнее об этих и других мероприятиях читайте в нашем гиде.
Понедельник
В начале недели стоит сходить на фантастический боевик "Черная пантера" от режиссера Райана Куглера. По сюжету, в местечко Ваканда приходит беда. Чтобы спасти всех, молодому принцу Т`Чаллу приходится, надев маску Чёрной Пантеры, сразиться с врагами.
Вторник
В 18:30 в Молодежном театре покажут спектакль "Бег" по произведению Михаила Булгакова. А в это же время на теАRTральной площадке "Спичка" начнется история про человеческий страх и мечту о лучшей жизни Contra’Bass по пьесе Патрика Зюскинда, над постановкой которой работал молодой режиссер Алексей Хорьков. Подробнее о мероприятии можно узнать из группы "Спички".
В 19:00 в краевой столице в театре драмы выступит эксцентричная певица Лолита.
Среда
Филармонию посетит лауреат международных конкурсов, романтик с обостренной интуицией и ярким утонченным слышанием звука пианист Танел Йоаметс.
"Импровизация — родная стихия Танела Йоаметса. Его самобытное исполнение заслуживает особого внимания и отдельного разговора. Танел Йоаметс — романтик с обостренной интуицией и ярким утонченным слышанием звука. По многочисленным рецензиям, "на фоне, бесспорно, талантливой игры соперников его пианизм стоит все-таки особняком. Он подкупает слушателей своей непохожестью и удивительной органичностью", — говорят о нем в филармонии.
В программе прозвучат произведения Клода Дебюсси, Сергея Рахманинова и Франца Шуберта. Концерт начнется в 18:30.
В МТА пройдет показ спектакля о душе студента Раскольникова "Преступление и наказание", начало также в 18:30. В театре музкомедии можно будет посмотреть трогательную, смешную и веселую историю с яркими персонажами и неожиданными комедийными ситуациями "Мужчина с доставкой на дом", начало в 19:00.
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Четверг
На сцене драмтеатра покажут советскую лирическую комедию "Квадратура круга", начало в 18:30. А клуб-ресторан "Барнаул" в это же время приглашает горожан послушать лучшие песни Юрия Лозы, который посетит краевую столицу с концертом.
В 19:00 во Дворце спорта начнется новое ледовое шоу Ильи Авербуха, получившее название "Вместе и навсегда". В Барнаул приедут Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и другие звезды.
На этой неделе среди кинопремьер будут сплошь российские фильмы.
Главной картиной недели станет драма Алексея Германа "Довлатов". Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года, сюжет охватывает несколько дней и завершается 8 ноября. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин.
Также на большой экран выйдут фэнтези "За гранью реальности", спортивная картина Яны Поляруш и Тамары Цоцория "Со дна вершины" и мелодрама Вадима Перельмана "Купи меня".
Для детей в кино появится японский мультфильм Хиромаса Ёнэбаяси "Мэри и ведьмин цветок".
Пятница
Главным культурным событием этой недели станет премьера мюзикла театра музкомедии "Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" по роману Александра Дюма. Над постановкой трудился Константин Яковлев.
Те, кто не попадет на премьерное представление, могут сходить в театр драмы, здесь покажут поэму "Москва-Петушки".
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