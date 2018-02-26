О победе российской сборной по хоккею на Олимпиаде в Корее не написали, пожалуй, только ленивые. Но если для большинства российских СМИ второе олимпийское золото — это повод для радости, то многие западные СМИ оскорбительно "прошлись" по нашей сборной.
Например, газета New York Post опубликовала новость о победе российских хоккеистов с заголовком "Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее" (A team without a country wins hockey gold).
Пользователи Twitter ответили на этот материал не менее едкими замечаниями. Кто-то попросил напомнить, как сыграла сборная США на этом турнире и какое место они завоевали. "Россия без флага, США без команды", — написал vladmonreal. "Все люди мира знают, кто такие эти парни. И вы знаете", — также отвечали пользователи соцсети.
Журналисты шведской газеты Dagens Nyheter написали, что российская сборная, чтобы стать олимпийскими чемпионами, не должна выступать под флагом страны. Судя по всему, это намек на победу хоккеистов в 1992 году, когда сборная после распада СССР называлась Объединенной командой по хоккею с шайбой.
"Похоже, чтобы выигрывать золото, русским игрокам просто надо называться не Россией, а как-нибудь по-другому", – опубликовали в DN.
Еще одно американское издание – The Sacramento Bee – после победы нашей сборной опубликовало материал с заголовком: "Без флага и гимна россияне заканчивают Олимпиаду с золотом".
Особый акцент автором публикации был сделан на том, что после окончания матча победители турнира спели гимн России вместе с болельщиками. Однако, пишет издание, они не имели на это права, согласно правилам, которые установил МОК.
При этом в тексте статьи также говорится, что победы в хоккее и фигурном катании позволили повысить престиж команды после всех санкций МОК.
Украинские СМИ также не порадовала победа российских игроков. Они опубликовали материал о "золотом" матче с заголовком "Чудом избежали позора".
Немецкие СМИ не стали шутить о победе России, они искренне радовались серебряной медали в хоккейном турнире Олимпиады. Издание Bild выпустило материал под заголовком "Так круто мы ещё не проигрывали".
"Так круто мы ещё не проигрывали. Так горько! Так круто! Несмотря на поражение, ребята остались в наших сердцах. Они действовали с большим энтузиазмом, показали выдающуюся игру в матче против главного фаворита", — написано в материале.
Напомним, в финале олимпийского хоккейного турнира в овертайме российская сборная по хоккею выиграла у команды Германии со счетом 4:3. Впервые за 26 лет российские хоккеисты стали обладателями золотых наград Олимпийских игр.
Комментарии
Пусть завидуют молча!!!!! Это была крутая победа!
Хоспидя. Украина то сколько медалей получила ? Их никто не урезал. Чем ничтожнее свои, тем больше грязи выливают .
Завидуйте молча.
И пусть теперь МОК и остальные шакалы меняют подгузники и встают в очередь к психоналатикам.
И наши молодцы, и немцы молодцы, интересный получился матч!
26.02.2018 12:45
- гость -
Кстати вот да, немцы тоже молодцы. Это была красивая игра, не грязный спорт, без драк, провокаций, неоднозначного судейства. Достойная игра!
А сколько оскорбительных для немцев картинок постили вчера россияне? Про гитлера, про "смогли повторить" и прочее говно. Победили хоккеисты - молодцы, а недоумки кричат, что "мы натянули Германию, как деды в 45-ом". Вот они позорят страну, и вызывают отторжение у воспитанных людей.
Да ладно тебе... Всегда так болельщики во всех странах глумятся).. это нормально. Проигравшему , конечно, надо лицо сохранить и вести себя достойно. Немцы умные и молчат )
А у пендосов страна без команды.
Да и страна, так себе...
26.02.2018 13:05
Павсекакий
Если бы русские проиграли, то ты бы сейчас подкидывал чепчик с вероятностью в 95%.
На правду не стоит обижаться. Это была олимпийская сборная, а не сборная России. Сначала заявляли, что под нейтральным флагом выступать не будут, патриотизм включали в себе и вдруг резко так передумали. Кто они после этого... Ни у одного спортсмена СССР не могло быть нейтрального флага, даже в мыслях.
А никто и не обижается.
Но Родина это не только флаг.
"Если бы русские проиграли, то ты бы сейчас подкидывал чепчик с вероятностью в 95%."
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Нет. Но и волосы на себе рвать не стал бы. А сильно "болеющие за наших", когда немцы забросили третью, сразу заблажили на наших - "олени", "лохи", "всё просрали" и т.д.
Т.е. от любви до ненависти один шаг или "бросок", что говорит о том, что мозги рьяных болельщиков устроены чуть сложнее, чем у аквариумной рыбки.
а никто не находит, что хоккей на олимпиаде то фэйковый? без Кросби, без Таверса, без Тэйвса, без Рика Нэша и Патрика Марло...был такой чудак А. Невский, который собрал в клубе жюри и объявил себя мистером олимпия, это пбеда что то с этой же грядки
14.43, ну уж кто приехал, те и проиграли.
26.02.2018 14:43
-гость-
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не пытайся казаться умнее других, состав нашей сборной тоже не был оптимальным..