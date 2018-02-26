Власти Барнаула в 2018 году намерены потратить 5,16 млн рублей на услуги по организации и проведению ключевых праздничных мероприятий в городе. Победитель аукциона будет назван 16 марта, следует из информации с сайта госзакупок. К каждому празднику исполнитель должен составить сценарий, определить участников, провести репетиции, сами мероприятия, а также подготовить фотоотчеты.
В перечень событий, которые следует провести в Барнауле в 2018 году за бюджетный счет, вошли: День Победы (9 мая), День славянской письменности и культуры (24 мая), хоровой форум "Барнаульский камертон" (июнь), церемония вручения Пушкинских премий (6 июня), День России (12 июня), День памяти и скорби (22 июня), Шукшинские чтения (вторая половина июля), День города (начало сентября), Новый год (31 декабря).
Как следует из технической документации, празднование дня Победы обойдется Барнаулу в 1,25 млн рублей. В частности, планируется торжественное построение войск Барнаульского гарнизона, прохождение колонны в рамках акции "Бессмертный полк Алтая" и парад лучших творческих коллективов города. Также барнаульцев ждет концерт детских творческих коллективов города, молодежно-спортивная программа и вечерний праздничный концерт.
За День России комитет по культуре Барнаула готов отдать исполнителю 650 тысяч рублей. День города обойдется бюджету в 1,3 млн рублей, а Новый год — в 1,2 млн рублей. Сюда входит театрализованное открытие главной ёлки, ночное танцевально-развлекательное шоу, а также праздничные новогодние программы на встречах главы города.
Добавим, ранее с аукциона было разыграно право провести народные гуляния, посвященные проводам зимы. Ценник составил почти 300 тысяч рублей.
Комментарии
Стыдоба то какая(((( Деньги закончились???