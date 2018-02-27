Через два дня в Барнаул придет настоящая весна. Пускай еще снежная, местами холодная, но такая долгожданная. Что хочет сделать, пожалуй, каждая женщина? Конечно, скинуть надоевшую зимнюю одежду и переодеться в яркое пальто, летящие юбки и встать на каблуки. Но есть одно "но": за зиму многие набрали пару лишних килограммов. Встретить весну во всеоружии вам поможет новый сезон фитнес-проекта "Воспари", который стартует 13 марта и будет проходить в течение четырех недель.
Воспари – это:
- интенсивные тренировки 3 раза в неделю (фитнес + тренажерный зал)
- аппаратная коррекция фигуры и поддержание тонуса мышц в студии красоты
- программа питания на весь период проекта и контроль за ней
- фотофиксация "до" и "после" (не используется в рекламных целях без согласия участницы)
- программа домашних видеотренировок
- полный контроль результатов по снижению веса и уменьшению объемов
- поддержка психолога
- Мастер-классы
- Фотосессии тренировочного процесса для участниц от профессионального фотографа
Призы достанутся абсолютно всем участницам, а не только фаворитам конкурса. Победительницу проекта ждет денежный приз: 1000 рублей за каждый сброшенный кг веса.
По окончании проекта участницы получают реальное снижение веса и проработку проблемных зон. Примеры результатов можно посмотреть в альбоме, фотографий значительно больше, но организаторы проекта не выкладывают их без согласия участниц. Подробнее о проекте можно узнать в группе "ВКонтакте".
Проект "Воспари"
Старт сезона: 13 марта
Запись на проект по телефону: 8-960-956-03-67 или в личные сообщения "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
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