Алтайские пограничники задержали жителя Екатеринбурга, который контрабандой пытался провезти в Казахстан более пяти килограммов ртути.
Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, нарушителем оказался 30-летний мужчина. Ядовитое вещество пограничники обнаружили в багажнике его легкового автомобиля. Мужчина намеревался продать ртуть в республике Казахстан. При этом документов на опасный груз у него не было.
Возбуждено уголовное дело, которое расследуют сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России. Жителю Екатеринбурга грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Комментарии
Стесняюсь спросить- как может быть контрабанда ВНУТРИ таможенного союза? Даже таможенников как таковых на границе РФ и КЗ нет.
ооо... красная ртуть.... такой фунфырег очень не дурственно стоит.