Фото: "Алтайский спорт"
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершился 25 февраля в венгерском городе Дьёр. В заключительный день мужчины и женщины разыграли медали в командных соревнованиях, стреляя из винтовки с дистанции 10 метров, сообщает "Алтайский спорт".
Мужской турнир выиграла сборная России, за которую выступали Сергей Каменский из Алтайского края, Владимир Масленников из Ямало-Ненецкого автономного округа и Александр Дрягин из Москвы. В квалификации россияне показали лучший результат, попав 949,0 очка, и по результатам полуфинала прошли в золотой медаль-матч. Их соперниками стали хорваты Петар Горса, Марин Черина и Миран Маричич, попавшие 936,6 очка в квалификации и победившие в полуфинале. В борьбе за звание чемпионов Европы Каменский, Масленников и Дрягин победили со счётом 22:18.
Бронзовыми призёрами стали Истван Пени, Петер Сиди и Петер Сомоджи из Венгрии, попавшие 937,9 очка в квалификации и по итогам полуфинала получившие право сразиться за третье место. В борьбе за бронзу венгры победили со счётом 21:6 стрелков из Сербии.
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