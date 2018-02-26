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Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая сняло запрет на ввоз пшеницы из шести регионов России. Об этом пишет Life, ссылаясь на сообщение, опубликованное на официальном сайте ведомства.
В госуправлении уточняют, что ввоз российской пшеницы, которая соответствует карантинным требованиям КНР, разрешен с понедельника, 26 февраля.
Согласно данным ведомства, пшеницу будут ввозить из Челябинской, Омской, Новосибирской и Амурской областей, а также из Красноярского и Алтайского краев. В сообщении сказано, что именно в этих регионах "не нашли мокрой головни и карликовой головни пшеницы".
Комментарии
Голод не тетка, все жрать хотят.