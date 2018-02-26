Фото: Reuters, Валерий Шарифулин/ТАСС
25 февраля в Южной Корее состоялась торжественная церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр.
Россияне на параде спортсменов прошли под олимпийским флагом, который нес назначенный Международным олимпийским комитетом волонтер.
На церемонии состоялась передача олимпийского флага хозяину следующих зимних Игр — Китаю.
Всего сборная России завоевала на этих Играх 17 медалей, оказавшись в итоге на 13-м месте медального зачета. Первое место заняла сборная Норвегии.
По общему количеству медалей Россия делит 6-е место вместе с Южной Кореей.
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