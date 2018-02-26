Семилетняя девочка утонула в полынье на реке Кучук в селе Нижний Кучук Благовещенского района. Трагедия произошла 23 февраля 2018 года.
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, девочка вместе с подругой днем гуляла по льду реки Кучук и провалилась в полынью. Ее отец прибежал на помощь, но было уже поздно — ребенок был без признаков жизни. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.
Сейчас Благовещенский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку. Родителей и законных представителей в очередной раз просят не оставлять детей без присмотра, проводить с ними профилактические беседы об опасности нахождения на льду открытых водоёмов.
Напомним, этой зимой в Алтайском крае произошел целый ряд трагических случаев на льду. Так, в Барнауле 1 февраля утонул в полынье мальчик 2005 года рождения. А 18 февраля в реке Бия утонули мужчина и его 10-летняя дочь.
Комментарии
Ну сколько можно! Родителииии...