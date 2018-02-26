Фото: kazanreporter.ru
Две легковушки отбросило после лобового столкновения в "Газель" на трассе Р-254 "Иртыш" в Новосибирской области. Жертвами ДТП стали два человека, пишет портал "НДН.Инфо" со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что авария произошла поздно вечером накануне, 25 февраля. По предварительным данным, в 23:30 47-летний водитель Nissan X-Trail, двигаясь со стороны Омска в сторону Новосибирска, решил обогнать "Газель", но не рассчитал расстояния до встречного Porsche и врезался в него на полном ходу. От удара обе машины отбросило в "Газель".
Жертвами аварии стали водитель Nissan и 22-летний пассажир Porsche. Еще четыре человека — водитель "Газели" 1983 года рождения, водитель Porsche 1996 года рождения, а также его 22-летний и 25-летний пассажиры — получили травмы и были доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
Комментарии
а в порше пристегиваются, там есть ремни безопасности?