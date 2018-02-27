Скидку -20% предлагает компания "Российский кафель" на все коллекции брендов Gracia Ceramica и "Шахтинская плитка". До 27 марта можно максимально выгодно приобрести высококачественную керамическую плитку. Акция действует во всех магазинах торговой сети в Барнауле и Бийске.
Керамическая плитка Gracia Ceramica – это не просто бренд, это особая философия жизни, доступная каждому, кто ценит красоту, стиль и индивидуальность. Для изготовления такой плитки используются только самые качественные материалы, а также глина с собственного карьера, уникальная по своим свойствам. Бренд уделяет особое внимание производству, под постоянным контролем находятся все этапы, и это результат многолетней работы.
"Шахтинская плитка" — самый популярный бренд (по данным исследования агентства NT) среди потребителей и профессионалов строительного рынка России и стран СНГ. Это плитка европейского уровня качества по доступной цене. Ее продуманные дизайны не устареют со временем и на долгие годы обеспечат уют и комфорт в доме.
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