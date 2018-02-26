Милый и одновременно немного пугающий флешмоб устроили японцы в Twitter. Они выкладывают своих домашних животных, уснувших в неестественных позах или со странным выражением мордочки.
Флешмоб подхватили остальные пользователи, и Twitter заполонили снимки животных.
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— ゆりあんぬたそ (@TORCHIChamo) 10 февраля 2018 г.
五度見くらいした pic.twitter.com/Ti58FwcWPU
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/lxiA1fYodt— お銀 (@taberouogin) 16 февраля 2018 г.
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— # soyono (@soyononanoda) 21 февраля 2018 г.
大丈夫ですか、生きてますか？
君、女の子ですよね。
あと、私と同類で、地味に出っ歯だよね。(2枚目参考にどうぞ)
あのかわいい寝相はどこにいったの。(3枚目参考にどうぞ) pic.twitter.com/GetoW0vU6y
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/rE6kBQf2Jd— ieoa? (@laeoa) 20 февраля 2018 г.
何故ってなった#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/VQW4pNL8SZ— vかにv＠赤平のデザイナ (@ka2_design) 15 февраля 2018 г.
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— ぷりゃ餅 (@touzoku_) 10 февраля 2018 г.
半目で寝るな pic.twitter.com/TOsHyml5gu
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/6EeDjQAm6F— たく 41…2...？ (@guitar41419402) 15 февраля 2018 г.
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— はーる@イッッヌ🐶 (@kororu1119) 17 февраля 2018 г.
これで爆睡してたんよね、、 pic.twitter.com/CcBZk1OaL6
猫背とは。— GEORGE@じょーじ (@george_7777) 15 февраля 2018 г.
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/g8GXtzCvFQ
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/G13al4dzWi— ゆうまくん@こてつ (@yyyyykun) 16 февраля 2018 г.
寝相というか寝顔ォ…#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/fMiKBEgNd8— y'P🍩椎名法子担当 (@nemutaiP0805) 16 февраля 2018 г.
去年の夏。— 華わらび (@87_warabi) 15 февраля 2018 г.
棚の上で手がちょこっと出てたので、
覗いたらビビった（笑）
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト #猫 #サバトラ pic.twitter.com/piQL488wwP
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/xGAyBNlQlI— 鴨居まさねはマルティの下僕 (@nekonomarti) 15 февраля 2018 г.
一瞬ビビったよね…#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/BCRAOpDa4j— とろろこんぶ@アメワシ (@Laito128) 15 февраля 2018 г.
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/c8LsszoVTq— こしあんぱん (@54_UnPain) 15 февраля 2018 г.
タグにピッタリのサジン持ってるからw#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/4iU6FEtvKM— ゆみこっち☆천사의VENUS♡ (@neo_love) 14 февраля 2018 г.
これ首の骨折れてるよね？#チョッチュ具志コロペッペ #飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/MW5lyhkecd— チョッチュ具志コロペッペbot by も (@mjcr96) 14 февраля 2018 г.
美兎で普段おすまし顔のロゼアだからこその #飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト 🤣— Ra.a.g.f (@Raagf) 14 февраля 2018 г.
あれかな…女子でいることを諦めたのかな🤔？笑
今日はバレンタイン♪
チョコを用意し忘れた人間スタッフに代わり、うさぎスタッフさん達がお客様の為にチョコレートという名のアレを用意してお待ちしてます🐰 pic.twitter.com/T6hfPTbyZP
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— ぽっぽ＠レイナ銃槍遊戯 (@of_Forget) 14 февраля 2018 г.
たまに頭が行方不明に。 pic.twitter.com/m4LJ01fCrr
爆睡中#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/P231v4Jkk9— のりすけ@てと (@etarnal_amen) 13 февраля 2018 г.
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