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Отправка в Сирию четырех истребителей пятого поколения Су-57 может говорить об успешном завершении первого этапа государственных испытаний данных машин. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на российского военного эксперта, главреда журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.
Ранее СМИ сообщили, что на российскую базу Хмеймим перебросили еще два новейших истребителя Су-57. В данный момент там находятся четыре самолета данной модели. В минувший четверг СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщили о приземлении первых двух истребителей пятого поколения. Официально данную информацию пока не подтвердили.
По словам Коротченко, факт направления четырех истребителей Су-57 в Сирию говорит "об успешном завершении первого этапа государственных испытаний этих машин и уверенности разработчика – компании "Сухой", а также Минобороны РФ, в том, что даже вдали от российской территории есть все основания рассчитывать на не менее успешную опытно-боевую эксплуатацию российского истребителя пятого поколения в условиях реальной войны".
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