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Алтайские переработчики рассказали, как пережили 2017 год и что ждут дальше

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
21 февраля на Барнаульском пивоваренном заводе прошел большой круглый стол с лучшими экспертами края

Итоги, проблемы и перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Алтайском крае обсудили 21 февраля на специальном круглом столе на Барнаульском пивоваренном заводе. Помимо переработчиков участие в нем приняли заместитель начальника управления пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков, директор КГБУ "Алтайский региональный ресурсный центр" Роман Моисеев

Совсем недавно БПЗ совместно с учеными Алтайского государственного университета обсуждал создание специальных студенческих кейс-клубов, а также разработку инновационных продуктов и проведение переподготовки специалистов для отрасли. На втором же круглом столе эксперты обсудили, что ждет отрасль пищевой переработки в Алтайском крае в ближайшей перспективе.

В рамках круглого стола гостям был показан фильм о производстве напитков на Барнаульском пивоваренном заводе, основные важнейшие события в истории предприятия, а также секреты приготовления самых качественных в регионе напитков.

Как отметил заместитель начальника управления по пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Большаков, подобные мероприятия, организованные БПЗ, помогают сформировать реальную картину развития отрасли в Алтайском крае, помочь наладить деловые контакты, а также найти совместные интересы для разных компаний. По его словам, внедрение  инновационных  технологий в  производство и модернизация позволили отрасли по итогам прошлого года сработать с индексом производства 105,4%. При этом наблюдаются высокие темпы роста в производстве нерафинированного масла, круп и соков. Некоторые из этих продуктов, к слову, в прошлом году активно экспортировались в соседний Китай. 

Как отметил Александр Большаков, прирост производства пивобезалкогольной отрасли Алтайского края составил 103,6%. Огромную роль в этом сыграл Барнаульский пивоваренный завод. В прошлом году там было завершено строительство новых мощностей по хранению зерна, проведена модернизация производственных линий.

Как отметила директор Барнаульского филиала ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова Ольга Черняева, прошлый год был самым сложным для переработчиков за последние десять лет. Виной тому – катастрофически низкая цена на зерно.

"Еще десять лет назад мы производили муки в несколько раз больше. Сейчас наши производственные мощности иногда простаивают. Мы выполнили загрузку только на 70%. В основном производили макаронные изделия, комбикорма, подсолнечное масло и минеральные корма. Цена на зерно сложилась в прошлом году очень низкая, соответственно, и стоимость муки тоже упала. Маржинальный доход за счет этого снижается", — отметила Ольга Черняева.

Она добавила, что из-за падения цен на зерно актуальнее становится конкуренция на рынке. Представитель "Алейскзернопродукта" уверена, что в 2018 году ситуация должна улучшиться. В том числе за счет увеличения экспорта продукции в Китай и страны юго-восточной Азии. В Поднебесной, отметим, уже несколько лет работает представитель одного из крупнейших переработчиков края. Впрочем, из-за квотирования и особенностей рынка попасть на прилавки китайских магазинов очень сложно. К тому же до этой территории еще необходимо довезти товар, что довольно дорого. Надежда остается на государственную поддержку в этом вопросе. 

О перспективе на азиатском рынке на круглом столе рассказала замдиректора по качеству Барнаульского маслоэкстракционного завода" Наталья Цыганеш. По ее словам, предприятие в прошлом году работало на экспорт в Китай. Однако преградой становится то, что руководство этой страны предъявляет высокие требования к качеству продукции. Российские лаборатории не всегда в состоянии провести исследования по требованию импортера, что сказывается на барнаульском предприятии.

Еще одной важной темой на круглом столе стало взаимодействие с розничными сетями. Как отметили эксперты, рост продаж продукции неизменно происходит, когда в магазинах организуют акцию на тот или иной товар. При этом не всегда понятно, почему сеть выбирает для акции тот или ной товар.

Говорили эксперты и об изменении рынка. Как рассказал предприниматель из Бийска Дмитрий Соломонов, занимающийся производством полуфабрикатов, несколько лет назад в структуре его бизнеса была собственная розница. Однако магазины пришлось закрыть. Новый канал продажи он решил запустить через собственный интернет-магазин. Сейчас более 30% всей его продукции реализуется в Барнауле, Бийске и Новосибирске именно таким способом. При этом производители хлебной продукции пожаловались на конкуренцию со стороны крупных сетей. Сегодня хлеб пекут почти в каждом магазине, и продукция, продаваемая там, не всегда хорошего качества. Это отражается на рынке. 

Как рассказал на круглом столе руководитель отдела продаж Куяганского маслосырзавода Константин Волков, торговым сетям довольно сложно объяснить, почему их продукция стоит дорого. Для них главное, чтобы сыр стоил как можно дешевле, чтобы его покупал среднестатистический житель Алтайского края. Также на продажу молочных продуктов влияет фактор сезонности.

По итогам обсуждений участники сошлись во мнении, что привлечение новых методов продвижения и усиление маркетинговой работы – главные требования на рынке сегодня. Необходимо также поддерживать партнерские отношения с поставщиками, а также не бояться выходить на новые рынки за пределами России.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

26.02.2018 15:22
Filin

Переработчику-то чего плакать по низкой цене за зерно. На давальческом зерне - кум королю. Другое дело, что везде муки много

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26.02.2018 18:24
- гость -

А дальше, в связи с повальной деградацией, будет только хуже.

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