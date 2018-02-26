С 1 марта в Алтайском крае пользоваться электронным дневником смогут те родители и старшеклассники, у которых имеется подтвержденная учетная запись пользователя портала госуслуг. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Amic.ru из министерства по образованию и науке Алтайского края.
"С 1 марта 2018 года родителям (законным представителям) и школьникам старше 14 лет для использования электронного дневника понадобится учетная запись пользователя портала госуслуг. Она должна быть подтвержденной и связанной с учетной записью в АИС "Сетевой регион. Образование", — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что данные меры предпринимаются для обеспечения надежной защиты персональных данных.
Комментируя данное решение корреспонденту Amic.ru, начальник сектора информатизации образования Евгения Дюкова отметила, что данные пользователя, если он входит через портал услуг, более защищены, нежели если он пользуется обычным паролем.
"Мы ведь все понимаем, насколько важна безопасность персональных данных. Когда пользователь входит через портал госуслуг, мы понимаем, что это именно он просматривает сейчас свои персональные данные. И если эти данные защищены обычным паролем, то уровень защиты гораздо ниже. Поэтому призываем родителей и детей, получивших паспорт, пользоваться этой новой удобной возможностью. Это все очень просто. Тем более что сегодня порталом госуслуг пользуется уже почти всё население Алтайского края", — сообщила Дюкова.
Впрочем, по ее словам, если в каких-то случаях у родителей возникнут сложности с регистрацией на портале госуслуг, им нужно будет обращаться в администрацию школы для решения вопроса.
Комментарии
знаем знаем.
на самом-то деле это все для "оперативного и тотального учета населения на портале гос. услуг"
на самом-то деле это все для "оперативного и тотального учета населения на портале гос. услуг"
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Ой! И чо с нами будет???