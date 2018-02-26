Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири по минимальным ценам на моторное топливо. Об этом сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что, по данным на 19 февраля 2018 года, в Алтайском крае стоимость бензина марки Аи-95 составляет 38 руб. 48 коп. за литр. Это самая низкая цена среди регионов Сибирского федерального округа.
Также в нашем регионе самое дешевое дизельное топливо в Сибири — 39 рублей 98 коп. за литр.
Кроме этого, в крае оказался недорогим и бензин марки Аи-92 — 36 рублей 68 копеек. По стоимости этого вида топлива наш регион занял второе место в СФО.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае примерно с середины января рост цен на бензин остановился. А в Кемеровской и Томской областях автомобилисты отмечали повышение стоимости ГСМ.
Комментарии
Дизельное дороже бензина.Молчите
Самый дешевый? Надо срочно повысить! А то с такой экономией зажремся))))
А зарплаты и пенсии самые высокие в России!!!!
Потому что самые низкие зарплаты по России, поэтому и бензин самый дешевый.
Красавчики, низкий поклон вам. К маме 2 раза в месяц уже не съездишь
это где же он по 36.68?
и второе место занял по цене, красавцы не самый дорогой уже хорошо, даром что и далеко не дешевый