В дилерском центре предоставлен полный комплекс услуг по продаже новых автомобилей, послепродажному обслуживанию и обмену по программе Trade-in. Клиентам дилерского центра также доступны все действующие на данный момент акции и специальные предложения.

Покупка автомобиля в "Тойота Центр АЕМ" обладает рядом преимуществ: удобная транспортная доступность для жителей густонаселенного спального района города, приятная атмосфера в шоу-руме, где есть все необходимое для комфортного пребывания клиентов, парк из 6 автомобилей для тест-драйва, а также сопутствующие услуги, такие как выгодные программы кредитования от АО "Тойота Банк", лизинг, страхование, установка дополнительного оборудования и охранных систем.

Записаться на гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание в "Тойота Центр АЕМ" можно с 7 марта по телефону (3852) 23-23-23 или по адресу улица Попова, 165 с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 9:00 до 17:00 в субботу и воскресенье.

Давайте знакомиться!