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Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) могут восстановить уже к среде, 28 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена МОК Шамиля Тарпищева.
"Надеюсь, во вторник или среду нас восстановят", — заявил он, добавив, что ожидаются последние допинговые проверки, после чего Россия должна стать полноправным членом олимпийского движения. "Вернем государственную символику и флаг", — добавил Тарпищев.
Агентство пишет, что накануне, 25 февраля, исполком МОК решил продлить отстранение ОКР. При этом санкции будут автоматически сняты, если оставшиеся допинг-тесты россиян с Олимпиады в Пхёнчхане дадут отрицательный результат.
По словам Тарпищева, члены МОК хотят, чтобы восстановление Олимпийского комитета России произошло в ближайшее время.
Собеседник агентства отметил, что по его выступлениям на сессия МОК в начале и конце Олимпиады можно судить о поддержке. "Конечно, если бы не эти два допинговых казуса, решение было бы другим. Но было негласное голосование о возможности восстановления ОКР в ближайшее время. То есть если допинговых скандалов не будет, то это произойдет автоматически", — отметил Тарпищев, выразив уверенность, что Россия в случае восстановления сможет начать все "с чистого листа".
Комментарии
Не говорите ГОП...
Не восстановят((( Найдут сейчвс опять какой нить мельдоний у лыжниц....Как пить дать,найдут)))
Лицемеры, зачем нам их восстановление после олимпиады