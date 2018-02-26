Основным критерием при закупке должно быть качество продуктов, а не цена, считают авторы законопроекта, который обязывает поставщиков питания для молочных кухонь, детских садов, школ, оздоровительных лагерей, детских стационаров и учреждений социального обслуживания использовать только продукты, соответствующие ГОСТам. Законопроект готовится в соответствии с поручением спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Предполагается, что он будет внесен в Госдуму до конца текущего года, пишет "Российская газета".
Местные власти будут обязаны при проведении конкурсов обозначать, что качество продуктов должно соответствовать ГОСТам.
По мнению авторов документа, во многих регионах России требования об обязательной госрегистрации технических документов на производство продуктов детского питания не предъявляются. Кроме того, отсутствует надлежащий контроль за безопасностью и качеством продукции.
По словам экспертов, чтобы улучшить ситуацию, необходимо установить жесткий контроль за организацией питания детей всех возрастов.
Комментарии
Давно пора
За детей взялись? Ждем ухудшения детского питания.
Госты умерли с СССР. Потом Ту