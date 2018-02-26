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25 февраля 2018 года навсегда войдёт в историю российского спорта. Именно в этот день национальная команда страны выиграла долгожданные золотые медали Олимпийских игр. Первые за 26 лет. Вячеслав Кондаков призывает всех успокоиться и сдержаннее радоваться золотым медалям, которые были выиграны нами без конкуренции. Последние четыре Олимпиады мы провалили, проиграли по всем статьям на Кубке Канады. Теперь нашему хоккею выписана индульгенция. К тому же победа означает, что политика развития КХЛ Ротенбергом и Третьяком будет продолжена, а отечественный хоккей будет и дальше находиться в кризисе.
Без НХЛ
Такое кардинальное решение лиги назревало много лет. Игрокам НХЛ уже хотели отказать в праве отправиться в Ванкувер и Сочи, но для двух хоккейных сверхдержав сделали исключение. Конечно, прежде всего, дело в деньгах. Владельцы НХЛ жаловались на то, что ради Олимпиады им приходится останавливать свой чемпионат в очень неудобное время, когда не играют мощные конкуренты – американский футбол (НФЛ) и бейсбол (МЛБ). Таким образом, команды и владельцы несут колоссальные убытки, а Олимпиада по сравнению с НХЛ, надо отметить, является менее популярным турниром. Судя по полупустым трибунам, решение было правильным. Хоккей в Южной Корее интересовал зрителей куда меньше, чем другие виды программы.
Еще одна важная причина – разница во времени. Основные события в Пхёнчхане происходили, когда в США и Канаде была глубокая ночь. Опять же Лиге невыгодно отправлять в Пхёнчхан лучших своих игроков, которые еще могут получить травму и пропустить плей-офф чемпионата.
Без лучших
Давайте напомним, как сборная страны выступала на последних Играх с игроками НХЛ. Именно когда в других командах выступают лучшие из лучших, видно наше место в хоккейной иерархии. И от Канады мы отстали уже окончательно. В 2006 году наша команда выходит в полуфинал, где проигрывает 4-0 Финляндии. В матче за третье место нас снова громят чехи – уже 3-0. В 2010 году мы в четвертьфинале попадаем под каток в лице Канады, которая показала хоккей космического уровня, уничтожив наш "дрим-тим" во главе с Малкиным, Ковальчуком, Овечкиным и другими за первые 20 минут. На родные Игры в Сочи мы опять приехали в статусе фаворитов, нашу команду гнали к победе журналисты, болельщики, специалисты. Но опять провал: вылет от мощных финнов уже в четвертьфинале. А ту Олимпиаду вновь выиграла Канада.
В 2018 году лучшие игроки мира не приехали в Корею. Не было Малкина, Овечкина, Панарина и других. У Канады вообще приехали люди, которые бы никогда не оказались в свитерах национальной команды при других обстоятельствах. Впрочем, руководство нашего хоккея, предвидя ситуацию, целыми годами уничтожало конкуренцию в КХЛ. За огромные деньги в СКА приехали выступать Дацюк, Ковальчук и другие. Илья после выигрыша в Корее уже заявил, что мечтает вернуться обратно в НХЛ. Понятное дело, игроку, который еще много лет может провести на высоком уровне, глупо играть без конкуренции в российском чемпионате.
Список можно продолжить. Капризов и Гусев, ставшие героями финала, тоже покинут КХЛ ради выгодных контрактов на Западе. Зачем амбициозным парням, среди которых наш почти земляк, играть без конкуренции. Сегодня русский хоккей в нынешнем виде умирает. Олимпиада могла быть агонией, но стала лекарством: после выигрыша на Олимпиаде у руководства лиги будут серьезные аргументы, чтобы не проводить никаких реформ. Уже сейчас смотреть плей-офф Кубка Гагарина очень тяжело, заведомо зная, какая команда возьмет главный трофей лиги. Просто объективно не в равных условиях у нас находятся команды, начиная с плавающего потолка зарплат. Пока у нас все идет по-другому. И после победы на Олимпиаде вряд ли что-то улучшится, скорее, наоборот. Уже ради Олимпиады на месяц был остановлен чемпионат. Многие команды вынуждены были подстраиваться под ситуацию, чтобы дать возможность Знарку как можно дольше готовиться к Олимпиаде, которая важнее всего остального.
После того, как на базе СКА несколько лет создавался костяк сборной, наша команда под руководством Олега Знарка изначально была главным фаворитом этих Игр. Команда сделала то, что и должна была сделать, учитывая класс игроков. Это не победа вопреки всему. Олимпиада была по уровню сравнима с очередным этапом "Еврохоккейтура". Учитывая, что остальные команды были вообще слабы, рабочая сборная Германии сумела выйти в финал. С игроками НХЛ этого никогда бы не случилось. К тому же "красная машина" не разгромила немцев, не обыграла спокойно на классе, а со скрипом вырвала победу. У сборной Германии нет ни одного игрока уровня нашей команды, которая за 50 секунд до конца третьего периода избежала позора на весь мир.
Винить игроков нельзя
После этой победы мы не увидим с вами смены курса развития нашего хоккея, а это значит, что СКА и ЦСКА останутся базовыми клубами страны, у них не будет конкурентов, а команды уровнем ниже не смогут тягаться с ними бюджетами. Мы не увидим смены руководства ФХР, КХЛ, тренерского штаба команды. Даже Знарок понимает, что выиграл Олимпиаду без конкуренции. Это все равно, что если бы старшеклассники во дворе решили поиграть в футбол с первоклассниками. Но винить игроков, что они выиграли золото, глупо. Они просто выполнили то, о чем только мечтает Малкин или Овечкин.
Золотые медали, повторимся, важны. Но переоценивать их ни в коем случае нельзя. Неизвестно, как всё сложилось бы в случае другого регламента турнира и хоть какого-то смысла от группового этапа. Россияне его начали с поражения от сборной Словакии, что уже вызывает вопросы к тренерскому штабу. Уровень команд на Олимпиаде был непозволительно слабым. Однако учитывая, что трибуны были все время пустые, возможно, и правильно, что игроков НХЛ не отпустили на турнир. Ведь каждому известно, что "Кубок Стэнли" – главная награда в мировом хоккее.
Руководству же российского хоккея, да и болельщикам нужно трезво оценить ситуацию и скорее забыть эту Олимпиаду. Впереди чемпионат мира, который будет намного интереснее. В последние годы наша сборная при сильной конкуренции на уровне сборных практически ничего не выигрывала. И если не исправить ситуацию на уровне КХЛ, не ввести потолок зарплат, то следующей победы нам, возможно, придется ждать еще 26 лет. А не хотелось бы.
Комментарии
Забавно, когда "пивные животики" рассуждают о спорте!))
Лучшие среди худших.
Вспомнил 2006, 2010 год, а чо не вспомнил как мы на столетие хоккея родоначальников сделали? И серебро и бронза - это уже медали из ... Ну скажи это нашим ногопинателям-миллионерам
население таких подробностей не знает, тут главное погордиться, ну а одному кандидату и попиариться еще
Вячеслав, пишите о Макдональдсе... Вот это вам по силам....
А почему не кто не скажет о том что может это к лучшему, что хваленные игроки НХЛ не участвовали в играх и это было правильно
Так как обычные игроки выигрывают, а распиаренные говорят вечно о том что с ними и их игрой все в порядке, а им кто-то вечно мешает выигрывать
Ну пусть относится как хочет. А мы радуемся и не гордимся!
гость 16:33 кто вам сказал такое? Кросби, Тэйвз, Гецлав энд ко выиграли олимпиаду 2014, 2010, в 2006 блестали шведские нхловцы Альфредсон, Линдстрем анд ко так что как видно никто нхловцам не мешает выигрывать олимпиады
Скажите, who is mr Кондаков?
А чего все накинулись на журналиста? Все правильно рассказал, сильных игроков на Олимпиаде не было - их туда не отпустили. Все сборные были примерно одного уровня, именно поэтому Германия смогла взлететь так высоко, если бы все играли своими сильнейшими составами, то претенденты было бы как всегда - Россия, Канада, Чехия, США, Финляндия, Швеция, все остальные сборные остались бы за бортом
А Кондаков тоже играл в нашей сборной на Олимпиаде ? Не помню, чтобы он забивал . Или он тренер? Тоже не помню такой фамилии... Что за тип?
Вот и прекрасно , что их не было . Правильно сказали - им всегда что то мешает и чаще всего собственное тщеславие . Кто хотел денег - тот остался деньги зашибать , кто хотел выиграть олимпиаду - тот поехал на олимпиаду . Выиграли - молодцы , сделали что смогли без трёпа и битья себя в грудь .
Адекватная статья. Главный вывод - надо гнать в шею Третьяка и Ротенбергов и начинать реформы. Победили, ну хорошо. Но посмотрите - кого победили. И если не начать реформу хоккея, это будет нашей лебединой песней. Это еще остатки советской школы. Можем сколько угодно говорить об этой победе, но кризис налицо.
Я где-то слышал, что Кондакова готовят на место Знарка!
Что разгунделись - всё абы да кабы ? Кто приехал - с теми и играли .Или мы опять виноваты , что не те приехали , опять должны голову пеплом посыпать ? Самим то от такого абсурда не противно ?
На олимпиадах во всех видах спорта выступают любители. В НХЛ играют профи. Почему то когда не Тайсон приезжал за США никто не возмущался, что соперники не те.
А разве автору можно писать комментарии к своей статье?))
Это что за умник местного разлива выдает себя за гуру хоккея? )
На олимпиадах во всех видах спорта выступают любители. В НХЛ играют профи. Почему то когда не Тайсон приезжал за США никто не возмущался, что соперники не те.
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Это 5 со многими плюсами. Ковальчук у станка отрабатывает смену и вечером идет чуть-чуть клюшкой помахать, развеяться. Пишите еще, веселите народ.
Мда. Посмотрела на фб Кондакова . Сразу все стало ясно )
Автор, простите, Д'Артоньян просто. Если бы проиграли - был бы позор. Выиграли - не тех выиграли. "несчетовая" победа и надо ее просто забыть.
Страны отправили лучших игроков которые у них только были. Если уроженцы страны принадлежат какой-то организации и не едут выступать за свою страну - это позор для этой страны, а не для тех кто ее победил.
Одни выбрали бабки, другие - международные соревнования высочайшего уровня. Их имена навсегда останутся в истории игр.
Радуйтесь, сограждане, следующая победа на Олимпиаде будет ох как не скоро...
И тут дело даже не в большом спорте, который плавно загибается, и даже не в массовом и не в детском, которые просто в безобразном положении.
Посмотрите вокруг себя на состояние окружающих людей, которые питаются некачественными продуктами, живут в плохой экологии, ведут нездоровый образ жизни и выглядят, мягко говоря, не очень.
Нация вырождается и не из кого скоро будет набрать этих 500-600 человек, которые будут достойно представлять страну на международных соревнованиях и доказывать всем, как замечательно живется людям в капиталистической России.
А наша сборная что, все из НХЛ?
Сначала мистер Кондаков писал комменты в статье под названием "Команда без страны: как отзываются зарубежные СМИ о победе наших хоккеистов", а потом решил с видом знатока написать ещё и статейку). Предатель
А сколько олимпиад просрали нхэловцы , Овечкин , малкин и ежи с ними.
Не в хоккей играли на алимпиаде , а фигурное катание какое-то было. В Корее была командная игра, а хвалёные энхаэловцы играют каждый сам за себя .
гость 17:10 для шапказакидателей, одно дело, когда вы выигрываете у Барселоны, когда в ее составе все лучшие Месси, Суарес, Бускетс итд, другое дело, когда вы выигрываете у третьего состава Барселоны, когда вы выигрываете в первом случае, вы красавчик и чемпион, когда вы выигрываете во втором случае вам поставят галочку, что вы выиграли у Барселоны, так понятно?
Все правильно написано.Профессионально,в точку.
В статье все по делу!
То что выиграли, молодцы. Но ценность этой победы не высока.
26.02.2018 20:00
- гость -
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Ну уж не тебе ценность оценивать, эксперт доморощенный
Победителей не судят
а Олимпиада по сравнению с НХЛ, надо отметить, является менее популярным турниром. Судя по полупустым трибунам, решение было правильным. Хоккей в Южной Корее интересовал зрителей куда меньше, чем другие виды программы.
Отчасти можно согласиться с некоторыми частями статьи.Олимпийские игры не смотрел в первый раз за все годы и судить о уровне игры не могу ,но то что уровень хоккея упал это однозначно,если постоянный "аутсайдер" сборная Германии оказалась в финале.
Насчет того что нхл престижнее олимпийских игр и чемпионата мира по хоккею это неправда.Это наше руководство спорта возвело их на трон своим бездействием и считается что там играют лучшие игроки. Там играют предатели Родины типа овечкиных, которые заявляют что они имеют отношение к России,и хоккей там типичный "тупой" и "убогий".
Надо признать что у нас сейчас ничего не делается для развития хоккея,забыты все великие победы наших великих Хоккеистов,ведь была прекрасная "Русская школа хоккея".
Нам есть чем гордиться и к чему стремиться, надо начинать с самих себя ,выделять деньги на развитие образования и массовый спорт.Если будущему поколению прививаться любовь к Родине, уважение к своим родителям и великим предкам у нас будут успехи во всем.Это основы и успехи в спорте напрямую зависят от экономического и духовного развития страны.Поэтому нужно признать что сегодня мы продали за деньги все и честь и Родину и своих Граждан .Надо признать что мы находимся на самом дне и начать что то менять.Сегодня мы на пороге перемен и надо не упустить свой шанс и сделать хоть что то для своей Родины и великого будущего наших детей !
26.02.2018 21:45
689
НХЛ популярней всех хоккейных соревнований - это факт. Доходы лиги тому прямое подтверждение. Ещё лет пять назад КХЛ или как там она называлась было интересно смотреть - непредсказуемо, азартно, красиво. Но сейчас наш хоккей уверенно отправился вслед за футболом. Та же схема один в один. Даже города те же самые участвуют в этом стремительном "слаломе".