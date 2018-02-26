Вторник, 27 Февраль, 03:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,92
€ 68,92
550499
-14°
Обь
278см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Олимпиада-2018 в ПхёнчханеВыборы президента - 2018Великий Пост-2018
Новости

Без НХЛ: почему нужно сдержаннее относиться к победе сборной России

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Лучшие игроки мира не участвовали в турнире, который был слабее даже этапа "Еврохоккейтура"

Фото: Sports.ru

25 февраля 2018 года навсегда войдёт в историю российского спорта. Именно в этот день национальная команда страны выиграла долгожданные золотые медали Олимпийских игр. Первые за 26 лет. Вячеслав Кондаков призывает всех успокоиться и сдержаннее радоваться золотым медалям, которые были выиграны нами без конкуренции. Последние четыре Олимпиады мы провалили, проиграли по всем статьям на Кубке Канады. Теперь нашему хоккею выписана индульгенция. К тому же победа означает, что политика развития КХЛ Ротенбергом и Третьяком будет продолжена, а отечественный хоккей будет и дальше находиться в кризисе. 

Без НХЛ

Такое кардинальное решение лиги назревало много лет. Игрокам НХЛ уже хотели отказать в праве отправиться в Ванкувер и Сочи, но для двух хоккейных сверхдержав сделали исключение. Конечно, прежде всего, дело в деньгах. Владельцы НХЛ жаловались на то, что ради Олимпиады им приходится останавливать свой чемпионат в очень неудобное время, когда не играют мощные конкуренты – американский футбол (НФЛ) и бейсбол (МЛБ). Таким образом, команды и владельцы несут колоссальные убытки, а Олимпиада по сравнению с НХЛ, надо отметить, является менее популярным турниром. Судя по полупустым трибунам, решение было правильным. Хоккей в Южной Корее интересовал зрителей куда меньше, чем другие виды программы.

Еще одна важная причина – разница во времени. Основные события в Пхёнчхане происходили, когда в США и Канаде была глубокая ночь. Опять же Лиге невыгодно отправлять в Пхёнчхан лучших своих игроков, которые еще могут получить травму и пропустить плей-офф чемпионата.

Без лучших

Давайте напомним, как сборная страны выступала на последних Играх с игроками НХЛ. Именно когда в других командах выступают лучшие из лучших, видно наше место в хоккейной иерархии. И от Канады мы отстали уже окончательно. В 2006 году наша команда выходит в полуфинал, где проигрывает 4-0 Финляндии. В матче за третье место нас снова громят чехи – уже 3-0. В 2010 году мы в четвертьфинале попадаем под каток в лице Канады, которая показала хоккей космического уровня, уничтожив наш "дрим-тим" во главе с Малкиным, Ковальчуком, Овечкиным и другими за первые 20 минут. На родные Игры в Сочи мы опять приехали в статусе фаворитов, нашу команду гнали к победе журналисты, болельщики, специалисты. Но опять провал: вылет от мощных финнов уже в четвертьфинале. А ту Олимпиаду вновь выиграла Канада. 

В 2018 году лучшие игроки мира не приехали в Корею. Не было Малкина, Овечкина, Панарина и других. У Канады вообще приехали люди, которые бы никогда не оказались в свитерах национальной команды при других обстоятельствах.  Впрочем, руководство нашего хоккея, предвидя ситуацию, целыми годами уничтожало конкуренцию в КХЛ. За огромные деньги в СКА приехали выступать Дацюк, Ковальчук и другие. Илья после выигрыша в Корее уже заявил, что мечтает вернуться обратно в НХЛ. Понятное дело, игроку, который еще много лет может провести на высоком уровне, глупо играть без конкуренции в российском чемпионате.

Список можно продолжить. Капризов и Гусев, ставшие героями финала, тоже покинут КХЛ ради выгодных контрактов на Западе. Зачем амбициозным парням, среди которых наш почти земляк, играть без конкуренции. Сегодня русский хоккей в нынешнем виде умирает. Олимпиада могла быть агонией, но стала лекарством: после выигрыша на Олимпиаде у руководства лиги будут серьезные аргументы, чтобы не проводить никаких реформ. Уже сейчас смотреть плей-офф Кубка Гагарина очень тяжело, заведомо зная, какая команда возьмет главный трофей лиги. Просто объективно не в равных условиях у нас находятся команды, начиная с плавающего потолка зарплат. Пока у нас все идет по-другому. И после победы на Олимпиаде вряд ли что-то улучшится, скорее, наоборот. Уже ради Олимпиады на месяц был остановлен чемпионат. Многие команды вынуждены были подстраиваться под ситуацию, чтобы дать возможность Знарку как можно дольше готовиться к Олимпиаде, которая важнее всего остального. 

После того, как на базе СКА несколько лет создавался костяк сборной, наша команда под руководством Олега Знарка изначально была главным фаворитом этих Игр. Команда сделала то, что и должна была сделать, учитывая класс игроков. Это не победа вопреки всему. Олимпиада была по уровню сравнима с очередным этапом "Еврохоккейтура". Учитывая, что остальные команды были вообще слабы, рабочая сборная Германии сумела выйти в финал. С игроками НХЛ этого никогда бы не случилось. К тому же "красная машина" не разгромила немцев, не обыграла спокойно на классе, а со скрипом вырвала победу. У сборной Германии нет ни одного игрока уровня нашей команды, которая за 50 секунд до конца третьего периода избежала позора на весь мир.

Винить игроков нельзя

После этой победы мы не увидим с вами смены курса развития нашего хоккея, а это значит, что СКА и ЦСКА останутся базовыми клубами страны, у них не будет конкурентов, а команды уровнем ниже не смогут тягаться с ними бюджетами. Мы не увидим смены руководства ФХР, КХЛ, тренерского штаба команды. Даже Знарок понимает, что выиграл Олимпиаду без конкуренции. Это все равно, что если бы старшеклассники во дворе решили поиграть в футбол с первоклассниками. Но винить игроков, что они выиграли золото, глупо. Они просто выполнили то, о чем только мечтает Малкин или Овечкин. 

Золотые медали, повторимся, важны. Но переоценивать их ни в коем случае нельзя. Неизвестно, как всё сложилось бы в случае другого регламента турнира и хоть какого-то смысла от группового этапа. Россияне его начали с поражения от сборной Словакии, что уже вызывает вопросы к тренерскому штабу. Уровень команд на Олимпиаде был непозволительно слабым. Однако учитывая, что трибуны были все время пустые, возможно, и правильно, что игроков НХЛ не отпустили на турнир. Ведь каждому известно, что "Кубок Стэнли" – главная награда в мировом хоккее.

Руководству же российского хоккея, да и болельщикам нужно трезво оценить ситуацию и скорее забыть эту Олимпиаду. Впереди чемпионат мира, который будет намного интереснее. В последние годы наша сборная при сильной конкуренции на уровне сборных практически ничего не выигрывала. И если не исправить ситуацию на уровне КХЛ, не ввести потолок зарплат, то следующей победы нам, возможно, придется ждать еще 26 лет. А не хотелось бы. 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

26.02.2018 16:20
- гость -

Забавно, когда "пивные животики" рассуждают о спорте!))

1  0
26.02.2018 16:22
- гость -

Лучшие среди худших.

0  0
26.02.2018 16:24
Filin

Вспомнил 2006, 2010 год, а чо не вспомнил как мы на столетие хоккея родоначальников сделали? И серебро и бронза - это уже медали из ... Ну скажи это нашим ногопинателям-миллионерам

0  0
26.02.2018 16:26
гость

население таких подробностей не знает, тут главное погордиться, ну а одному кандидату и попиариться еще

0  0
26.02.2018 16:28
- гость -

Вячеслав, пишите о Макдональдсе... Вот это вам по силам....

1  0
26.02.2018 16:33
гость

А почему не кто не скажет о том что может это к лучшему, что хваленные игроки НХЛ не участвовали в играх и это было правильно
Так как обычные игроки выигрывают, а распиаренные говорят вечно о том что с ними и их игрой все в порядке, а им кто-то вечно мешает выигрывать

0  0
26.02.2018 16:48
- гость -

Ну пусть относится как хочет. А мы радуемся и не гордимся!

0  0
26.02.2018 16:53
-гость-

гость 16:33 кто вам сказал такое? Кросби, Тэйвз, Гецлав энд ко выиграли олимпиаду 2014, 2010, в 2006 блестали шведские нхловцы Альфредсон, Линдстрем анд ко так что как видно никто нхловцам не мешает выигрывать олимпиады

0  0
26.02.2018 16:53
- гость -

Скажите, who is mr Кондаков?

0  0
26.02.2018 16:53
- гость -

А чего все накинулись на журналиста? Все правильно рассказал, сильных игроков на Олимпиаде не было - их туда не отпустили. Все сборные были примерно одного уровня, именно поэтому Германия смогла взлететь так высоко, если бы все играли своими сильнейшими составами, то претенденты было бы как всегда - Россия, Канада, Чехия, США, Финляндия, Швеция, все остальные сборные остались бы за бортом

0  0
26.02.2018 16:58
- гость -

А Кондаков тоже играл в нашей сборной на Олимпиаде ? Не помню, чтобы он забивал . Или он тренер? Тоже не помню такой фамилии... Что за тип?

0  0
26.02.2018 17:02
гость

Вот и прекрасно , что их не было . Правильно сказали - им всегда что то мешает и чаще всего собственное тщеславие . Кто хотел денег - тот остался деньги зашибать , кто хотел выиграть олимпиаду - тот поехал на олимпиаду . Выиграли - молодцы , сделали что смогли без трёпа и битья себя в грудь .

0  0
26.02.2018 17:02
Пузырек

Адекватная статья. Главный вывод - надо гнать в шею Третьяка и Ротенбергов и начинать реформы. Победили, ну хорошо. Но посмотрите - кого победили. И если не начать реформу хоккея, это будет нашей лебединой песней. Это еще остатки советской школы. Можем сколько угодно говорить об этой победе, но кризис налицо.

0  0
26.02.2018 17:07
- гость -

Я где-то слышал, что Кондакова готовят на место Знарка!

0  0
26.02.2018 17:10
гость

Что разгунделись - всё абы да кабы ? Кто приехал - с теми и играли .Или мы опять виноваты , что не те приехали , опять должны голову пеплом посыпать ? Самим то от такого абсурда не противно ?

0  0
26.02.2018 17:13
- гость -

На олимпиадах во всех видах спорта выступают любители. В НХЛ играют профи. Почему то когда не Тайсон приезжал за США никто не возмущался, что соперники не те.

0  0
26.02.2018 17:19
- гость -

А разве автору можно писать комментарии к своей статье?))

0  0
26.02.2018 17:22
- гость -

Это что за умник местного разлива выдает себя за гуру хоккея? )

0  0
26.02.2018 17:25
Пузырек

На олимпиадах во всех видах спорта выступают любители. В НХЛ играют профи. Почему то когда не Тайсон приезжал за США никто не возмущался, что соперники не те.
_________________________________
Это 5 со многими плюсами. Ковальчук у станка отрабатывает смену и вечером идет чуть-чуть клюшкой помахать, развеяться. Пишите еще, веселите народ.

0  0
26.02.2018 17:33
- гость -

Мда. Посмотрела на фб Кондакова . Сразу все стало ясно )

0  0
26.02.2018 17:38
4ugun

Автор, простите, Д'Артоньян просто. Если бы проиграли - был бы позор. Выиграли - не тех выиграли. "несчетовая" победа и надо ее просто забыть.
Страны отправили лучших игроков которые у них только были. Если уроженцы страны принадлежат какой-то организации и не едут выступать за свою страну - это позор для этой страны, а не для тех кто ее победил.

1  0
26.02.2018 17:38
- гость -

Одни выбрали бабки, другие - международные соревнования высочайшего уровня. Их имена навсегда останутся в истории игр.

0  0
26.02.2018 17:42
- гость -

Радуйтесь, сограждане, следующая победа на Олимпиаде будет ох как не скоро...
И тут дело даже не в большом спорте, который плавно загибается, и даже не в массовом и не в детском, которые просто в безобразном положении.
Посмотрите вокруг себя на состояние окружающих людей, которые питаются некачественными продуктами, живут в плохой экологии, ведут нездоровый образ жизни и выглядят, мягко говоря, не очень.
Нация вырождается и не из кого скоро будет набрать этих 500-600 человек, которые будут достойно представлять страну на международных соревнованиях и доказывать всем, как замечательно живется людям в капиталистической России.

0  0
26.02.2018 17:46
Не в курсе

А наша сборная что, все из НХЛ?

0  0
26.02.2018 17:47
- гость -

Сначала мистер Кондаков писал комменты в статье под названием "Команда без страны: как отзываются зарубежные СМИ о победе наших хоккеистов", а потом решил с видом знатока написать ещё и статейку). Предатель

1  0
26.02.2018 17:48
Гость

А сколько олимпиад просрали нхэловцы , Овечкин , малкин и ежи с ними.
Не в хоккей играли на алимпиаде , а фигурное катание какое-то было. В Корее была командная игра, а хвалёные энхаэловцы играют каждый сам за себя .

0  0
26.02.2018 18:18
-гость-

гость 17:10 для шапказакидателей, одно дело, когда вы выигрываете у Барселоны, когда в ее составе все лучшие Месси, Суарес, Бускетс итд, другое дело, когда вы выигрываете у третьего состава Барселоны, когда вы выигрываете в первом случае, вы красавчик и чемпион, когда вы выигрываете во втором случае вам поставят галочку, что вы выиграли у Барселоны, так понятно?

0  0
26.02.2018 18:37
гость.

Все правильно написано.Профессионально,в точку.

0  0
26.02.2018 20:00
- гость -

В статье все по делу!
То что выиграли, молодцы. Но ценность этой победы не высока.

0  0
26.02.2018 21:18
- гость -

26.02.2018 20:00
- гость -
---------------------
Ну уж не тебе ценность оценивать, эксперт доморощенный

0  0
26.02.2018 21:23
Знаю всё

Победителей не судят

0  0
26.02.2018 21:45
689

а Олимпиада по сравнению с НХЛ, надо отметить, является менее популярным турниром. Судя по полупустым трибунам, решение было правильным. Хоккей в Южной Корее интересовал зрителей куда меньше, чем другие виды программы.

Отчасти можно согласиться с некоторыми частями статьи.Олимпийские игры не смотрел в первый раз за все годы и судить о уровне игры не могу ,но то что уровень хоккея упал это однозначно,если постоянный "аутсайдер" сборная Германии оказалась в финале.
Насчет того что нхл престижнее олимпийских игр и чемпионата мира по хоккею это неправда.Это наше руководство спорта возвело их на трон своим бездействием и считается что там играют лучшие игроки. Там играют предатели Родины типа овечкиных, которые заявляют что они имеют отношение к России,и хоккей там типичный "тупой" и "убогий".
Надо признать что у нас сейчас ничего не делается для развития хоккея,забыты все великие победы наших великих Хоккеистов,ведь была прекрасная "Русская школа хоккея".
Нам есть чем гордиться и к чему стремиться, надо начинать с самих себя ,выделять деньги на развитие образования и массовый спорт.Если будущему поколению прививаться любовь к Родине, уважение к своим родителям и великим предкам у нас будут успехи во всем.Это основы и успехи в спорте напрямую зависят от экономического и духовного развития страны.Поэтому нужно признать что сегодня мы продали за деньги все и честь и Родину и своих Граждан .Надо признать что мы находимся на самом дне и начать что то менять.Сегодня мы на пороге перемен и надо не упустить свой шанс и сделать хоть что то для своей Родины и великого будущего наших детей !

0  0
26.02.2018 22:13
Абориген

26.02.2018 21:45
689

НХЛ популярней всех хоккейных соревнований - это факт. Доходы лиги тому прямое подтверждение. Ещё лет пять назад КХЛ или как там она называлась было интересно смотреть - непредсказуемо, азартно, красиво. Но сейчас наш хоккей уверенно отправился вслед за футболом. Та же схема один в один. Даже города те же самые участвуют в этом стремительном "слаломе".

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
01:31
Астрономы спрогнозировали магнитную бурю по всей планете 18 марта 0
00:45
Ученые выяснили, как жалобы и депрессия действуют на человека 0
23:56
Кадыров опубликовал селфи с Медведевым 0
23:31
Немецкий принц погиб после падения с 21-го этажа отеля в Германии 0
23:11
Медведев заявил, что Чечня становится самодостаточным регионом 0
22:54
Сбежавший 25 лет назад из российской армии дезертир явился с повинной 0
22:32
Минтруд намерен повысить пособие по безработице 0
22:16
Ахеджакова ответила на травлю из-за лжи о ее ненависти к хоккеистам России 0
21:47
Месть ритуальщиков: покойника выкопали из могилы сразу после похорон 0
21:18
Активисты провели пикет у "дачи дочери Путина" в Биаррице 3
21:07
Украинскую писательницу возмутило количество русскоговорящих в Киеве 1
20:43
Памфилову удивило присутствие одного кандидата из четырех на первых дебатах 1
19:54
В Барнауле суд вынес приговор несовершеннолетним автоугонщикам 2
19:28
Минфин прогнозирует рост инвестиций в российскую экономику 2
19:08
Коротко о главном: арестованный стрелок и новая пешеходная зона в Барнауле
Рассказываем о самых главных событиях 26 февраля: то, что нельзя пропустить
18:43
Новосибирец получил условный срок за кражу 100 тысяч у барнаульца в кафе 1
18:38
Очевидцы сообщили о "гейзере" посреди дороги в Барнауле 1
18:22
Карлин поручил эффективно использовать средства на поддержку семей с детьми 0
18:14
АлтГУ проиграл суд своему декану 5
18:07
Сотрудники "Почты России" нашли посылку с пулеметом Калашникова 6
17:45
Барнаульского "стрелка из ТТ" взяли под стражу в зале суда 7
17:33
Мэрия Барнаула опубликовала проект новой пешеходной зоны на Обском бульваре 5
17:17
16-летняя школьница из Костромы скончалась в "Макдоналдсе" 0
17:10
Не кочегары мы, не плотники: барнаульские журналисты поменяют профессию 0
17:04
Дефицита не будет: приостановлен импорт белорусской "молочки" в Россию 4
16:48
Алтайское УФАС не нашло нарушений в формировании цен на хлеб и молоко 4
16:38
Полицейские задержали бийчан за кражу коровы стоимостью 77 тысяч рублей 0
16:23
Российские хоккеисты пели государственный гимн: будет ли наказание от МОК 2
16:14
Без НХЛ: почему нужно сдержаннее относиться к победе сборной России 33
16:04
Участкового нашли мертвым в одном из сел Алтайского края 6
15:34
Все по ГОСТу: в Совфеде разработают закон о соответствии питания школьников 3
15:23
МОК может восстановить Олимпийский комитет России к 28 февраля 3
15:15
Гусев, Капризов, Войнов: кто принес золото в хоккейном турнире Олимпиады 0
15:06
Алтайские переработчики рассказали, как пережили 2017 год и что ждут дальше 2
14:51
Самый дешевый бензин Аи-95 в Сибири продается в Алтайском крае 6
14:39
Электронный дневник будет доступным после регистрации на портале госуслуг 12
14:28
Эксперт объяснил, что значит доставка в Сирию российских Су-57 4
14:17
Японцы устроили в соцсетях очаровательный флешмоб 0
14:10
Как провести время и куда сходить с 26 февраля по 2 марта в Барнауле 0
13:52
Два человека погибли в тройном ДТП под Новосибирском 1
13:41
Как прошло закрытие XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане 2
13:35
Семилетняя девочка погибла, провалившись под лед, в Благовещенском районе 3
13:27
Китай разрешил ввоз пшеницы из шести российских регионов 2
13:15
Бийчанин Сергей Каменский стал чемпионом Европы 0
13:04
Алтайские пограничники задержали жителя Екатеринбурга с ядовитым веществом 2
12:55
5 млн руб. готовы потратить власти на главные праздники в Барнауле за год 4
12:44
Новинки от Samsung: чем удивят Galaxy S9 и Galaxy S9+ и сколько они стоят 0
12:32
Команда без страны: как отзываются зарубежные СМИ о победе наших хоккеистов 26
12:23
"Росводоканал" завершил перекладку водопровода в Барнауле за 5 млн рублей 9
12:14
Более 7,6 тыс. избирателей Алтайского края будут голосовать не по прописке 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.