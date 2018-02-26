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25 февраля 2018 года навсегда войдёт в историю российского спорта. Именно в этот день национальная команда страны выиграла долгожданные золотые медали Олимпийских игр. Первые за 26 лет. Вячеслав Кондаков призывает всех успокоиться и сдержаннее радоваться золотым медалям, которые были выиграны нами без конкуренции. Последние четыре Олимпиады мы провалили, проиграли по всем статьям на Кубке Канады. Теперь нашему хоккею выписана индульгенция. К тому же победа означает, что политика развития КХЛ Ротенбергом и Третьяком будет продолжена, а отечественный хоккей будет и дальше находиться в кризисе.

Без НХЛ

Такое кардинальное решение лиги назревало много лет. Игрокам НХЛ уже хотели отказать в праве отправиться в Ванкувер и Сочи, но для двух хоккейных сверхдержав сделали исключение. Конечно, прежде всего, дело в деньгах. Владельцы НХЛ жаловались на то, что ради Олимпиады им приходится останавливать свой чемпионат в очень неудобное время, когда не играют мощные конкуренты – американский футбол (НФЛ) и бейсбол (МЛБ). Таким образом, команды и владельцы несут колоссальные убытки, а Олимпиада по сравнению с НХЛ, надо отметить, является менее популярным турниром. Судя по полупустым трибунам, решение было правильным. Хоккей в Южной Корее интересовал зрителей куда меньше, чем другие виды программы.

Еще одна важная причина – разница во времени. Основные события в Пхёнчхане происходили, когда в США и Канаде была глубокая ночь. Опять же Лиге невыгодно отправлять в Пхёнчхан лучших своих игроков, которые еще могут получить травму и пропустить плей-офф чемпионата.

Без лучших

Давайте напомним, как сборная страны выступала на последних Играх с игроками НХЛ. Именно когда в других командах выступают лучшие из лучших, видно наше место в хоккейной иерархии. И от Канады мы отстали уже окончательно. В 2006 году наша команда выходит в полуфинал, где проигрывает 4-0 Финляндии. В матче за третье место нас снова громят чехи – уже 3-0. В 2010 году мы в четвертьфинале попадаем под каток в лице Канады, которая показала хоккей космического уровня, уничтожив наш "дрим-тим" во главе с Малкиным, Ковальчуком, Овечкиным и другими за первые 20 минут. На родные Игры в Сочи мы опять приехали в статусе фаворитов, нашу команду гнали к победе журналисты, болельщики, специалисты. Но опять провал: вылет от мощных финнов уже в четвертьфинале. А ту Олимпиаду вновь выиграла Канада.

В 2018 году лучшие игроки мира не приехали в Корею. Не было Малкина, Овечкина, Панарина и других. У Канады вообще приехали люди, которые бы никогда не оказались в свитерах национальной команды при других обстоятельствах. Впрочем, руководство нашего хоккея, предвидя ситуацию, целыми годами уничтожало конкуренцию в КХЛ. За огромные деньги в СКА приехали выступать Дацюк, Ковальчук и другие. Илья после выигрыша в Корее уже заявил, что мечтает вернуться обратно в НХЛ. Понятное дело, игроку, который еще много лет может провести на высоком уровне, глупо играть без конкуренции в российском чемпионате.

Список можно продолжить. Капризов и Гусев, ставшие героями финала, тоже покинут КХЛ ради выгодных контрактов на Западе. Зачем амбициозным парням, среди которых наш почти земляк, играть без конкуренции. Сегодня русский хоккей в нынешнем виде умирает. Олимпиада могла быть агонией, но стала лекарством: после выигрыша на Олимпиаде у руководства лиги будут серьезные аргументы, чтобы не проводить никаких реформ. Уже сейчас смотреть плей-офф Кубка Гагарина очень тяжело, заведомо зная, какая команда возьмет главный трофей лиги. Просто объективно не в равных условиях у нас находятся команды, начиная с плавающего потолка зарплат. Пока у нас все идет по-другому. И после победы на Олимпиаде вряд ли что-то улучшится, скорее, наоборот. Уже ради Олимпиады на месяц был остановлен чемпионат. Многие команды вынуждены были подстраиваться под ситуацию, чтобы дать возможность Знарку как можно дольше готовиться к Олимпиаде, которая важнее всего остального.

После того, как на базе СКА несколько лет создавался костяк сборной, наша команда под руководством Олега Знарка изначально была главным фаворитом этих Игр. Команда сделала то, что и должна была сделать, учитывая класс игроков. Это не победа вопреки всему. Олимпиада была по уровню сравнима с очередным этапом "Еврохоккейтура". Учитывая, что остальные команды были вообще слабы, рабочая сборная Германии сумела выйти в финал. С игроками НХЛ этого никогда бы не случилось. К тому же "красная машина" не разгромила немцев, не обыграла спокойно на классе, а со скрипом вырвала победу. У сборной Германии нет ни одного игрока уровня нашей команды, которая за 50 секунд до конца третьего периода избежала позора на весь мир.

Винить игроков нельзя

После этой победы мы не увидим с вами смены курса развития нашего хоккея, а это значит, что СКА и ЦСКА останутся базовыми клубами страны, у них не будет конкурентов, а команды уровнем ниже не смогут тягаться с ними бюджетами. Мы не увидим смены руководства ФХР, КХЛ, тренерского штаба команды. Даже Знарок понимает, что выиграл Олимпиаду без конкуренции. Это все равно, что если бы старшеклассники во дворе решили поиграть в футбол с первоклассниками. Но винить игроков, что они выиграли золото, глупо. Они просто выполнили то, о чем только мечтает Малкин или Овечкин.

Золотые медали, повторимся, важны. Но переоценивать их ни в коем случае нельзя. Неизвестно, как всё сложилось бы в случае другого регламента турнира и хоть какого-то смысла от группового этапа. Россияне его начали с поражения от сборной Словакии, что уже вызывает вопросы к тренерскому штабу. Уровень команд на Олимпиаде был непозволительно слабым. Однако учитывая, что трибуны были все время пустые, возможно, и правильно, что игроков НХЛ не отпустили на турнир. Ведь каждому известно, что "Кубок Стэнли" – главная награда в мировом хоккее.

Руководству же российского хоккея, да и болельщикам нужно трезво оценить ситуацию и скорее забыть эту Олимпиаду. Впереди чемпионат мира, который будет намного интереснее. В последние годы наша сборная при сильной конкуренции на уровне сборных практически ничего не выигрывала. И если не исправить ситуацию на уровне КХЛ, не ввести потолок зарплат, то следующей победы нам, возможно, придется ждать еще 26 лет. А не хотелось бы.