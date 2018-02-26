Алтайское УФАС не нашло нарушений в формировании цен на хлеб и молоко

Нарушений в формировании розничных цен на хлеб и молоко не выявлено, как и наличия сговора или нарушения правил конкуренции. Об этом заявил глава регионального управления Федеральной антимонопольной службы Степан Поспелов на сессии краевого парламента на минувшей неделе.
Цена на молоко и зерно стала поводом для жаркой дискуссии на сессии. Депутаты спросили Степана Поспелова, почему при снижении закупочных цен на молоко в крае не произошло снижения цены на молоко в рознице. Депутат-единоросс Александр Траутвейн и вовсе заявил, что сговор крупных игроков рынка очевиден.
По словам Степана Поспелова, никаких нарушений в формировании закупочных цен на молоко в 2017 году выявлено не было.
"Сейчас никакого обвала нет. Проблема появилась в конце 2014 – начале 2015 года, когда цену опустили до 9 рублей за литр у частников. Сейчас литр молока стоит 16-17 рублей (…). От производителя уходит в пределах 22-24 рублей. В сетях "Мария-Ра" и "Аникс", например, можно купить (пакет молока — прим.ред.) за 26-27 рублей. А там пошли тетрапаки, упаковки (имеет в виду формирование более высокой цены на продукт — прим.ред.). Не буду рекламировать, но я люблю заринское "Белый замок", стоит 48 рублей, но это вкуснейшее молоко, его от деревенского не отличишь. Выбор (молока по цене — прим.ред.) огромный", — заявил Степан Поспелов.
Не было, по словам начальника краевого УФАС, и никакого обвала молочного рынка.
Он добавил, что ситуация с годами стабилизируется. В 2015 году было 64 обращения из 25 районов края, возбуждено восемь антимонопольных дел, привлечено и наказано за сговоры в установлении низких закупочных цен 20 хозяйствующих субъектов. В 2017 году было семь обращений, нарушений УФАС не установило. В первые два месяца 2018 года поступило восемь обращений.
Примерно так же Степан Поспелов ответил и на вопросы-претензии относительно ситуации на зерновом рынке. По словам депутата-единоросса Сергея Серова, при резком падении стоимости пшеницы в прошлом году с 10,5 тысяч рублей до 6,5-7 тысяч рублей за тонну стоимость булки хлеба не уменьшилась даже на копейку.
"Ценовую политику для предприятий сельхозпроизводства ведут наши перерабатывающие предприятия — отрасль, которая считается одной из лучших в России (…). Но российский рынок закачали зерном так, что девать некуда. На муку цены тоже упали — в основном где-то до 10,5-11 рублей", — ответил Поспелов.
Чиновник добавил, что снижение, хоть и несущественное, но есть. Свою роль, по его словам, сыграл и сам рынок. После введения санкций многие регионы, тот же Дальний Восток, поднимают свою переработку.
"С точки зрения антимонопольного законодательства я не вижу никаких нарушений. Цены у всех разные, картельного сговора нет. Что касается розницы, то рынок хлеба очень конкурентный, ни у кого нет монополии, нет сговора", — добавил он.
Депутаты спросили Степана Поспелова о контроле УФАС за рынком закупа жизненно важных медпрепаратов, о контроле за лесной отраслью и ценами на учебники. Поспелов попросил направлять ему всю подобную информацию для выяснения.
Комментарии
ФАС, а можно мне к вам? Я тоже могу штамповать на все подряд "Алтайское УФАС не нашло нарушений в формировании цен на..." и получать деньги?
...В сетях "Мария-Ра" и "Аникс", например, можно купить (пакет молока — прим.ред.) за 26-27 рублей...
Но объём молока в этом пакете значительно меньше литра.
классно берем по 16-17 рублей(фактически 14)бодяжим с водой и имеем 48 и все правильно,ну да-пальмовое масло то дорогое
Очень хорошая позиция у ФАС-все у них хорошо! Да как же это можно так работать что выхлоп от них нулевой в любой отрасли!!