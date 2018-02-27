Пока что до 2020 года накопительная часть пенсии уходит в страховую. Однако, если накопления были до введенного в 2014 году моратория, они сохранены и могут быть переведены в другой фонд: как государственный, так и негосударственный. Но немало случаев, когда перевод происходит обманным путем. О том, как себя обезопасить от подобных проблем, в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле рассказал руководитель алтайского Отделения Пенсионного фонда России Борис Трофимов. Беседовала Оксана Бассауэр.

Ведущая: Борис Александрович, давайте еще раз напомним, что такое накопительная часть пенсии.

Борис Трофимов: Сегодня тариф на начисление страховой пенсии составляет 22% от фонда оплаты труда работника. 16% идет на страховую часть, 6% — на накопительную. До 2014 года эти 6% шли по желанию человека — в государственный Пенсионный фонд (Государственной управляющей компанией является "Внешэкономбанк" — прим.ред.) или негосударственный Пенсионный фонд. С 2014 года был введен мораторий. Теперь эти 6% у всех, кто родился после 1967 года, перечисляются на страховую часть пенсии. Если до 31 декабря 2015 года человек (рожденный в 1967 году или позже — прим.ред.) по своему личному заявлению перечислил средства накопительной части пенсии в негосударственный или государственный фонд, то они остаются на его накопительном счете. Средства так называемых молчунов, тех, кто заявления о выборе не писал, остались в государственном Пенсионном фонде.

Вед: О каком объеме средств идет речь?

Б.Т.: Только в Алтайском крае застрахованные перечислили более 30 млрд рублей. При средней заработной плате в регионе в 20 тысяч рублей за 10 лет работы этой системы один застрахованный в среднем перечислил до 150 тысяч.

Вед: Когда человек сможет получить накопительную часть пенсии?

Б.Т.: Накопительную часть можно получить по достижении пенсионного возраста. Либо это будет единовременная выплата, либо разбитая по годам.

Вед: Можно ли получить ее в наследство?

Б.Т.: Да, если смерть наступает до назначения накопительной пенсии.

Вед: За эти три года после введения моратория в системе что-то поменялось?

Б.Т.: Да, было заново проведено лицензирование всех негосударственных пенсионных фондов, которые должны были сменить организационно-правовую форму с некоммерческой организации на акционерное общество. Работающие фонды также получили аккредитацию в системе гарантирования вкладов. Главный регулятор их деятельности — Центральный Банк России.

Вед: Возможность перевести средства в другой фонд сегодня еще есть у многих граждан. Но как выбрать негосударственный Пенсионный фонд?

Б.Т.: В первую очередь у граждан, только начинающих трудовую деятельность, есть пять лет (с момента первого начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование — прим. ред.), чтобы определиться с выбором – формировать накопительную пенсию или нет и где. Во-вторых, в законе есть норма об отражении инвестиционного дохода на счете раз в пять лет. За это время можно определить стабильность фонда. У гражданина есть право менять фонд каждый год. Но тогда теряется инвестиционный доход. Если последний переход был два-четыре года назад, то надо четко взвесить, сколько вы теряете. Будет ли смысл переходить?

Но в любом случае заявление можно написать в любое время года, перевод будет осуществлен в следующем году. Можно также подать заявление, предусматривающее переход через 5 лет с сохранением инвестиционного дохода. Например, поданное в 2018 году заявление будет рассмотрено и осуществлен переход в 2023 году.

Информация о лицензированных и аккредитованных негосударственных пенсионных фондах есть на сайте ПФР. Ежегодно обновляются данные об инвестиционной доходности, а она в среднем составляет около 10-11%, по остальным плюс-минус 2-3%. Но лично я считаю, что нельзя исходить только из уровня доходности по одному году. Чтобы выбрать фонд, надо посмотреть весь период доходности, кто учредитель, сколько этот фонд на рынке — то, что формирует стабильность работы.

Вед: Многие переходят в государственный Пенсионный фонд?

Б.Т.: В прошлом году в Алтайском крае мы имели зарегистрированных переходов около 2,5 тысяч. Из них 2 тысячи — переход из негосударственного Пенсионного фонда в государственный. Делаем вывод, что большинство отдают предпочтение ПФР России.

Вед: А возможно ли такое, чтобы человека перевели из фонда в фонд без его ведома?

Б.Т.: Теоретически – нет, практически – да. Это происходит вроде бы и законно, но завуалированно. Если еще 10 лет назад соотношение размещения в государственном фонде и негосударственном было четыре к одному в пользу государственного, то к 2014 году тенденция идет на увеличение финансового потока в пользу негосударственных.

С моей точки зрения, это связано по большей части с агрессивной работой НПФ и их агентов.

Вед: Вот расскажите, как они это делают?

Б.Т.: Например, вы приходите в банк получать кредит, в страховую компанию, крупную торговую сеть. И они под разными предлогами просят ваши паспортные данные, СНИЛС. А вы даже не задумываетесь, зачем торговой компании СНИЛС. Вы подписываете массу документов. И заявление о переводе могут просто подложить на подпись среди всего остального. А потом документы уходят куда надо. Только в прошлом году к нам официально обратилось свыше 200 жителей региона с возмущением, несогласием и с просьбой вернуть деньги.

Есть ситуации, когда агенты приходят домой и говорят примерно следующее: "Накопление заморозили, принимается решение о переводе накопительной части из государственного в негосударственный фонд". Иногда они уже приходят с данными: могут знать ФИО, номер СНИЛС, где-то по утечке получив информацию. Этим условным профессионализмом они вызывают доверие граждан и советуют перевести свои накопления. Человек подписывает договор о переводе. И ведь это законно, ведь он сам подписал документ, своей рукой.

Специалисты государственного Пенсионного фонда не ходят по квартирам. Мы не имеем права заниматься агитацией. Прийти могут либо из НПФ, а ведь могут и просто мошенники, которые переведут ваши средства на несуществующие счета. В любом случае вы всегда можете попросить удостоверение.

Вед: Давайте напомним, что нельзя делать, чтобы не оказаться в такой ситуации.

Б.Т.: Очень внимательно следите, кому вы даете свои персональные данные. Как минимум раз в год через портал госуслуг, через сайт ПФР проверяйте состояние лицевого счета и где находятся ваши накопления.

На счете по номеру СНИЛС аккумулируется вся информация: по страховой, накопительной части пенсии, стажевые характеристики, пенсионные баллы.

Когда СНИЛС оказывается в руках агентов пенсионных фондов, то определенные манипуляции они могут совершить.

Вед: Опасно ли предоставление номера СНИЛС в поликлинике, еще где-то в государственных организациях?

Б.Т.: Все операторы, работающие с такими данными, несут ответственность по закону о персональных данных. Если будет утечка из той же поликлиники, то вплоть до уголовной ответственности.

Теоретически возможность есть. Но из 200 случаев, которые мы рассмотрели, утечки через муниципальные учреждения, в частности, через систему здравоохранения, не было.

Вед: Где человек может узнать обо всем этом подробнее?

Б.Т.: Гражданин может обратиться с вопросами в любое отделение Пенсионного фонда России, по электронной почте, через портал госуслуг, через наше мобильное приложение, через нашу "горячую линию". Также для информирования жителей края созданы официальные группы в социальных сетях, где мы в новостной ленте нашего отделения разъясняем основные положения пенсионного законодательства, оповещаем об изменениях.