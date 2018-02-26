Фото: myaltai.com
Сотрудники СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку по факту гибели участкового уполномоченного полиции, тело которого было обнаружено в минувшие выходные. Это порталу Amic.ru подтвердили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел в Шипуновском районе. Тело участкового обнаружили сельчане.
По словам источника портала Amic.ru, предварительно установлено, что мужчина сам лишил себя жизни. Инцидент произошел во внеслужебное время.
По итогам доследственной проверки следователями будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Да , да - в нашем крае все участковые заканчивают жизнь только самоубийством , и это не удивительно, зная что творится в нашей правоохранительной системе и судах .
А по факту - наверно стал нечаянным свидетелем чего - либо , или нарыл что -то и под кого то .
26.02.2018 16:22
гость
Накрыл? В шипуновском р-не? я вас умоляю... Не ищите тайн, там, где их нет...
16:32- Заказчик ? Смотрю все комменты отслеживаешь .
просто не выдержал нагрузки...
С женой он поругался и застрелился на глазах у детей
26.02.2018 16:22
гость
Да , да - в нашем крае все участковые заканчивают жизнь только самоубийством , и это не удивительно, зная что творится в нашей правоохранительной системе и судах .
А по факту - наверно стал нечаянным свидетелем чего - либо , или нарыл что -то и под кого то
Верняк, Колумбийский наркотрафик как раз через Шипуново проходил, мало того герыч выпаривала баба Глаша и маскировалась под самогонщицу.