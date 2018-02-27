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Ничего не предопределено: гендиректор "КамАЗа" о важности выборов

, ИА "Амител"
Сергей Когогин приехал в Алтайский край для встречи с волонтерами, студентами и заводчанами

Фото: kuzrab.ru

Ничего не предопределено, на выборы идти надо. Об этом на встрече с волонтерами заявил генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин. Он прибыл в Алтайский край в понедельник, 26 февраля.

Во время своего визита он встретился с волонтерами штаба кандидата в президенты Владимира Путина (Когогин является сопредседателем штаба), в ближайшее время пройдут встречи со студентами алтайских вузов и коллективом Алтайского завода прецизионных изделий.

На встрече с волонтерами он, разумеется, сказал несколько слов в поддержку самого кандидата. Но больший акцент сделал на призыве идти на выборы в целом.

"Надо идти на выборы. Ничего не предопределено", — сказал он.

Алтайский край он назвал перспективной территорией, где хорошо развита промышленность, много людей труда и дела. А также оценил активность молодых людей.

"Я общался со многими волонтерами (в целом по стране — прим. ред.), все с активной жизненной позицией, четким пониманием ситуации и политической ориентацией и желанием работать. Им не безразлично будущее страны (...). Ты хочешь быть лидером или планктоном? Кто способен отдавать теплоту души общему делу — точно не планктон", — призвал Сергей Когогин.

По его словам, страна живет в непростое время. Если во времена его молодости, в СССР, можно было в целом быть уверенным в завтрашнем дне, то сейчас ситуация сложна как в самой стране, так и в мире.

Во время агитационной кампании в регион лично приехали два кандидата: Павел Грудинин (КПРФ) и Максим Сурайкин ("Коммунисты России"). А также представители еще двух кандидатов, которые лично в регион, скорее всего, не приедут. Это Владимир Рыжков (от кандидата Григория Явлинского, "Яблоко") и Александр Карелин (как участник инициативной группы, поддержавшей выдвижение кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина).

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Визиты кандидатов Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимира Жириновского (ЛДПР), Бориса Титова ("Партия роста"), Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз") пока не планируются. Неизвестно, приедут ли их представители.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года.

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Комментарии

27.02.2018 07:31
- гость -

В стране 100 долларовых миллиардеров, при Ельцине их не было. -Богатые граждане, богатая страна.

0  0
27.02.2018 07:43
месный

да ну конечно, щас прям поверили. у людей есть глаза и уши сами всё видят и слышат. видимость выборов это, а по сути переназначение

0  0
27.02.2018 08:14
Реалист

Конечно! Выборы - это всегда интрига! Очень люблю следить за всеми политическими событиями.

0  0
27.02.2018 08:21
Макс

Однако приятно, что ему понравился наш край)

0  0
27.02.2018 08:28
- гость -

Алтайский край он назвал перспективной территорией, где хорошо развита промышленность

Амик, спасибо! Подняли настроение с утра.

0  0
27.02.2018 08:39
Добродеятель

От Когогина идет какая-то Необычная добрая энергетика. Умеет он призывать людей к волонтерству.

0  0
27.02.2018 09:09
689

Согласен абсолютно ничего не решено , с каждым днем все больше Граждан берут ответственность за свою жизнь в свои руки,делают выводы и принимают решение что нельзя упустить момент,решается будущее страны, нам же здесь жить и нам решать как наша страна будет развиваться дальше,необходимо сделать правильный выбор что бы не наступить на одни и те же "грабли" уже в который раз!

0  0
27.02.2018 09:23
Юля

Вчера Когогин был в Политехе и зарядил хорошим настроем на выборы) здорово что он приехал к нам Барнаул))

0  0
27.02.2018 10:03
- гость -

Лизуны резвятся)))

0  0
27.02.2018 10:25
- гость -

эх... камаз.... у меня бывший там работает...

0  0
27.02.2018 10:31
- гость -

Выборы выборами, но вот что-то главного кандидата не слышно, не видно. Не зря выборы затеяли?

0  0
27.02.2018 10:58
месный

27.02.2018 10:31
- гость -

а зачем ему всё это у него и так всё схвачено

0  0
27.02.2018 11:19
Геноцид Эклеров

27.02.2018 07:31
- гость -

при Эльцине не было долларовых миллиардеров?
чучело, ты откудо взялось?
это до него их не было.
и именно при нём они в стране и появились)

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