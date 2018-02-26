Фото: bashinform.ru
Бийские полицейские задержали двоих молодых людей, которых подозревают в краже коровы с территории фермы. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что в полицию о краже заявили представители одного из сельхозпредприятий Бийского района, которые обнаружили, что ночью со скотного двора пропала полуторагодовалая тёлка красно-пёстрой масти. Таким образом, хозяйству был причинен ущерб на сумму 77 тысяч рублей.
В ходе осмотра места происшествия стражи порядка обнаружили веские улики, которые позволили оперативно установить личности подозреваемых. Их задержали в тот же день.
Одним из подозреваемых оказался местный житель, другим — приехавший из Бийска в село мужчина. Оба были ранее судимы. Подчеркивается, что злоумышленникам на момент задержания удалось продать корову одному из сельчан.
По факту кражи коровы полицейские возбудили дело. Похищенное животное удалось изъять и передать владельцам. Расследование дела продолжается.
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