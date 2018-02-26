С понедельника, 26 февраля, в Россию приостановлен ввоз молочной продукции из Белоруссии.
Под запретом молоко, сливки во всех видах, сывороточный концентрат и молочный белок. Ограничения не касаются потребительской упаковки. Речь идет только о нуждах промышленности.
Такое решение Россельхознадзор принял "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ", сообщается в письме, направленном 22 февраля в адрес своих территориальных управлений и таможенников.
Белоруссия же после сообщений о приостановке импорта молочной продукции в Россию заявила, что готова начать консультации. Встреча пройдет в ближайшее время.
Отмечается, что белорусские молочники — это крупнейшие импортеры молочной продукции в Россию. Их доля импорта равна 99% в части творога. В кисломолочной продукции — 94%, молока и питьевых сливок — 92%.
По словам экспертов, в настоящее время на внутреннем рынке складывается профицит продукции. Так что даже полная остановка импорта не скажется на обеспечении нужд потребителей, пишет РГ,
Комментарии
Питаясь натуральными продуктами, россияне могут стать слишком здоровыми. Кому это надо? Так и полуразрушенная медицина останется не у дел.
Да мы уже как-то привыкли к пальмовому маслу. Я его и в кофе лью и в краски добавляю.
Жалкое зрелище, конечно - то вино молдавское, то грузинское боржоми, то турецкие помидоры, даже польские яблоки и европейские сыры с гусями, а на этот раз белорусы... очень противное и мерзкое ощущение. Убожество на государственном уровне - неужели никто не подскажет, что это - недостойное, унизительное поведение?
Белоруссия является крупнейшим поставщиком молочной продукции в Россию. Так, по расчетам «Агроинвестора» на основе данных ФТС, в прошлом году импорт составил около $1,7 млрд или примерно 80% от всего объема ввоза молочной продукции.