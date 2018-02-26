В Барнауле вновь стартовал конкурс "Журналист меняет профессию". Начиная с февраля 2018 года в течение двух месяцев журналисты будут получать дополнительное образование столяра, повара, мастера ногтевого сервиса, парикмахера, автомеханика, массажиста и многих других. В этом году к списку профессий добавился мастер художественной татуировки.
"Это уже четвертый по счету конкурс. Часть профессий в этом году ушла, часть добавилась. В этом году очень большая группа собралась учиться на столяров, так как основной организатор конкурса – "Крафт-клуб М2", который предоставляет нам для обучения станочный парк, набор ручных столярных инструментов. А кроме того, журналисты смогут изготовить изделия своей мечты. Большой конкурс был на массажистов, многие захотели учиться на мастеров ногтевого сервиса и на парикмахеров", — рассказал один из организаторов, эксперт "Формулы М2" Константин Ганов.
Редакция Amic.ru участие в конкурсе "Журналист меняет профессию" принимает практически каждый год: так, в 2016 и 2017 дипломы повара и массажиста получила редактор рубрики "Политика" Александра Черданцева. А в этом году отучиться на столяра решила заместитель главного редактора Елена Лепезина.
"У меня дома просто есть ниша, в которую очень удобно вписался бы книжный шкаф или полки, которых пока нет. Я походила по мебельным мастерским и меня не устроили два момента: во-первых, предлагают абсолютно стандартные решения, а мои попытки внести что-то необычное воспринимаются презрительно- скептически, во-вторых, цена. По-моему, то, что мне предложили, столько не может стоить. Поэтому с помощью этого проекта я решила сама попытаться воплотить в жизнь свою фантазию и посмотреть, сколько по стоимости мне это выйдет. А также я планирую привлечь к этому проекту сына-подростка (если организаторы позволят). Поскольку производство "поделки" будет происходить в настоящей мастерской под руководством настоящих профессионалов, думаю, нам с сыном удастся сделать если не книжный шкаф, то хоть что-то похожее на книжные полки", — прокомментировала Елена Лепезина.
Компанию заместителю редактора Amic.ru составит редактор рубрики "Культура" Мария Трубина, корреспондент будет изучать профессию мастера тату.
"Проект мне очень нравится. Здорово, когда можно научиться чему-то новому. Единственная сложность — совместить занятия с работой. Правда, мне в этом повезло: тату-салон, в котором мы будем заниматься, решил вести уроки по субботам, что весьма облегчило задачу. Долго не могла выбрать между профессиями мастера ногтевого сервиса и тату, но остановилась все-таки на последнем — это довольно необычно и интересно," — объяснила свой выбор журналист Amic.ru Мария Трубина.
Напомним, что конкурс "Журналист меняет профессию" появился в 2015 году и за это время вошел в ТОП Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития. Среди организаторов проекта – Крафт-клуб М2, министерство образования и науки Алтайского края, ООО "Барнаул-Спецодежда". Мероприятия проходят при поддержке департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике.
Комментарии