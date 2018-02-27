Сегодня часто можно увидеть информацию о курсах скорочтения. В интернете сказано, что это уникальная методика, которая поможет ребенку не только научиться читать, но и поможет ему в общем развитии. Так ли это и стоит ли верить таким словам, рассказала Ольга Геннадьевна Чернявская, руководитель Школы скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина. Она ответила на актуальные вопросы, волнующие, пожалуй, каждого родителя, который задумывается о том, чтобы отдать своего ребенка на курсы.
Что такое скорочтение и зачем оно нужно?
Многие люди понимают под скорочтением умение быстро читать и не считают это важным. Но на самом деле это не так. Скорочтение — это навык быстрой и эффективной обработки информации с полным запоминанием. Так почему этот навык важен для любого современного человека?
Ежедневно современный человек пропускает через себя огромное количество информации любого типа, и с каждым годом оно только растет. Сегодня успешным становится тот, кто способен обрабатывать необходимую информацию, учиться чему-то, запоминать быстрее и качественнее других.
Что даст ребенку навык скорочтения?
Свободное время.
Ребенок будет в 2-3 раза быстрее делать домашнее задание, найдет время на хобби и друзей, а также авторитет в глазах сверстников. У школьника освободится время на школьные мероприятия и занятия спортом.
Уверенность в себе.
У детей с навыком скорочтения повышается успеваемость и вместе с тем уверенность в себе, а также интерес и любовь к учебе. Задумайтесь: если у ребенка нет проблем в обучении, то все предметы будут даваться ему легко.
Возможность поступить в любой вуз.
После прохождения курсов по скорочтению у ребенка появится больше времени на подготовку к экзаменам. Он с детства будет уметь быстро усваивать информацию, правильно распределять свое время и не бояться учебы.
Что включает в себя тренинг?⠀
Скорочтение — сложный навык, он состоит из множества поднавыков, которым можно научиться:
- развить внимание;
- развить поле зрения;
- правильно двигать глазами по тексту;
- воспринимать несколько слов одновременно;
- ускорить работу мозга
Научиться скорочтению можно на занятиях в школе. Вместе с этим ваш ребенок сможет развить внимание и память, а также логическое мышление. ⠀
Веселее школы
Готовясь к новому занятию, сертифицированный педагог-тренер всегда составляет план урока и прорабатывает весь материал. Поэтому он всегда готов помочь ребенку, если у него возникли трудности с пониманием новой темы.
Каждое занятие начинается с приветствия и упражнений на синхронизацию мозга. Смена деятельности — залог продуктивного обучения, поэтому дети попеременно выполняют задания и читают небольшие тексты. Преподаватель подбирает их из разных источников — находит интересную, понятную и, главное, новую информацию.
Специалисты школы придерживаются индивидуального подхода к каждому ребенку и стараются поддерживать доброжелательную, в меру свободную атмосферу в классе.
Дети делают упражнения по очереди или в форме баттла, а также на скорость, если это необходимо. Они все время вовлечены в процесс и на каждом задании стараются добиться личного рекорда.
С какого возраста можно отдавать ребенка на курсы скорочтения?
На данный курс подходят дети с 8 до 17 лет. Но возрастной критерий не главный. Перед тем, как попасть на обучение, каждый ребенок проходит предварительное бесплатное тестирование. Педагог анализирует текущий уровень развития ребенка и определяет, подходит ли данная методика. На этот момент ребенок должен уметь читать целым словом, а не по слогам.
Какие курсы, кроме скорочтения, есть в школах?
Школа ориентирована на обучение детей с 4-летнего возраста. На предварительном собеседовании педагог подберет наиболее актуальный курс для каждого ребенка.
- Есть курс, направленный на знакомство с алфавитом русского языка, где в игровой форме и без принуждения дети выучат буквы всего за 12 занятий.
- Для детей, знающих буквы, подойдет курс "Обучение чтению", на котором всего за 10 занятий ребенок научится читать.
- Для детей, умеющих читать, но недостаточно качественно и уверенно, педагог также подберет курс, направленный на улучшение техники чтения, на переход от слогового чтения к чтению слова целиком.
В чем отличительная особенность школы от других развивающих центров?
Методика является уникальной. Все курсы проходят в экспресс-формате, включающем не более 10-12 занятий.
Отдельно можно выделить следующие особенности школы:
- индивидуальный темп обучения;
- новые знания закрепляются прямо на уроке;
- измеримый результат — сравнение способностей ребенка до и после;
- никакого стресса — комфортная обстановка и опытные педагоги; интересно и нескучно — обучение в игровой форме.
Запись по 57-16-06 или на сайте
Адрес: пр-т Комсомольский, 80, 3 этаж
Instagram
"ВКонтакте"
Facebook
Youtube
Комментарии