Фото: сайт Барнаула
На сайте мэрии Барнаула начались первые публикации проектов территорий, которые потенциально могут быть благоустроены в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 – 2022 годы. Голосование за 6 объектов из 10 пройдет в столице региона 18 марта. Первым объектом, опубликованным мэрией, стала пешеходная зона Обского бульвара – участок от Нулевого километра до проспекта Комсомольского.
Как говорится в сообщении, основные виды работ, выполнение которых запланировано в ходе благоустройства пешеходной зоны на Обском бульваре (включая площадь Ветеранов): демонтаж старой и укладка новой плитки; замена бордюрного камня; ремонт лестничных проходов; замена опор освещения с устройством новых светильников; текущий ремонт фонтанов; установка малых архитектурных форм; посадка деревьев; устройство цветников и газона.
В администрации Барнаула напоминают, что нулевой километр – это колонна высотой более шести метров, от которой начинается точка отсчёта дорожных расстояний. Колонна из гранита, расположенная на площадке, вымощенной мозаичным изображением зодиакального круга и розы ветров, увенчана резной каменной вазой. Сооружали постамент и выкладывали вокруг него мозаику специалисты колыванского камнерезного завода в 2003 году. Ваза тоже изготовлена на камнерезном заводе.
Кроме того, на площади размещены фонтаны "Лилия" и "Космос" (построены в 1978 году), а также "Дом интернационального движения", в котором размещается военно-исторический отдел краеведческого музея, "Союз ветеранов Афганистана" и отделение организации ветеранов "Боевое братство".
Комментарии
Сам живу в пос. Южном, однако думаю что пешеходные зоны и прочие объекты благоустройства делаются не для гостей города, а для жителей, и поэтому должны размещаться в первую очередь не в историческом центре, а в местах массового проживания людей, т. е. в Ленинском и Индустриальном районе. Ну не дело это когда жители для того, чтобы красиво отдохнуть должны ехать через полгорода, а потом ещё мучиться с парковкой.
Проспект Красноармейский сделать пешеходной улицей. Можно без плитки.
Оставшиеся деревья вырубят ?
Пол лета там гуляли - всё там нормально . Или деньги попилить понадобилось ?
Ну каг бы взяли, да и перенесли бы дом. Жечь то зачем? Поимаем, мешает, но ещё в тридцатых годах прошлого века можно было это делать!
что-то увлеклись они этими пешеходными зонами. деньги больше некуда девать?