Фото: si-ufa.ru
Следователи выясняют обстоятельства смерти 16-летней девочки в одном из ресторанов "Макдоналдс" в Костроме, куда она пришла с подругами. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление СКР.
Предварительно установлено, что инцидент произошел 23 февраля текущего года. Около 16:30 девушка 2001 года рождения, отдыхавшая в кафе "Макдоналдс" на Октябрьской площади, вдруг почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие медики констатировали смерть школьницы.
Следователи установили, что несколькими днями ранее девочка жаловалась на боли в сердце.
По словам представителя следственного управления СК РФ по региону Эдуарда Тихонова, причина смерти девушки станет известна после вскрытия. Он добавил, что погибшая пришла в ресторан с подругами.
В данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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