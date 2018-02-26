Барнаульского "стрелка из ТТ" взяли под стражу в зале суда

Подозреваемый в непреднамеренном убийстве жительницы Барнаула Натальи Лапшиной взят под стражу в зале суда, передает с места события корреспондент ИА "Амител" .
Напомним, очередное заседание прошло сегодня, 26 февраля 2018 года.
Прокурор и сторона потерпевшей ходатайствовали о том, чтобы дело отправили на новое расследование в связи с вновь открывшимися фактами: по их словам, Александр Никифоров, который утверждает, что случайно застрелил женщину в лесу, вывел 67 000 с карты погибшей. Прокурор попросил суд взять Никифорова под стражу. Судья согласился с доводами стороны потерпевшей и постановил отправить дело на новое расследование, а подозреваемого заключить под стражу до 25 апреля.
Подробности судебного заседания читайте завтра, 27 февраля, утром на портале Amic.ru.
Напомним, Александр Никифоров и Наталья Лапшина познакомились в интернете. Во время прогулки по лесу пара стреляла по деревьям. Как утверждает подсудимый, в один из моментов женщина поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров выпустил пулю. Экспертиза подтвердила, что роковой выстрел мог быть сделан по неосторожности. Однако у родственников погибшей много вопросов: почему мужчина не вызвал "скорую помощь", а спрятал тело. На следующий день он вернулся к месту происшествия, а с карты женщины исчезли деньги. Между тем на предыдущем заседании мужчина заявил, что готов выплатить родственникам в качестве компенсации 50 тысяч рублей.
Комментарии
Не прошло и года, как выяснили про деньги, позорники. Ещё им зарплату пусть президент накинет, а то, похоже, только левыми приработками занимаются, до основной работы и дела нет.
Справедливость торжествует!
Скоммуниздил 67, готов возместить 50. На кол надо таких.
Или все таки суд поостерегся общественного мнения и липовых доказательств "неосторожной" вины Никифорова !!! Уж слишком все было сшито белыми нитками.
Почти за год расследования не могли выяснить, снимал он деньги с карты или не снимал...
Так всё же что за тип этот убийца, что его так рьяно крышуют, кто ему покровительствует, чей сын или внук?!
И опять про пистолет "ТТ" ни слова. Конечно, в Барнауле боевые пистолеты с полным боекомплектом на каждом шагу валяются, подбирай и иди в лес с подругой стрелять по деревьям. Обычное дело
За хранение пары патронов дают реальный срок, а тут у убийцы на руках ствол с полной обоймой, и ничего, все молчок.