Каждая страна нашего огромного мира уникальна. Где-то на первом месте вековые традиции, где-то безудержное движение вперед, где-то простираются тропические джунгли, а где-то природа сменилась каменными джунглями.
Как же можно сделать выбор, когда вокруг такое разнообразие вариантов и каждый кажется заманчивым и интересным? Пройди наш тест и выясни, какой стране соответствует твой характер.
Первые 5 счастливчиков, которые пройдут тест, получат фирменные подарки от языковой студии AaPPLE:
- 1 сертификат на месяц обучения в студии
- 1 сертификат на месяц посещения спикингов с носителем языка из Калифорнии
- Фирменная тетрадь А4
- Скидка на сертификат обучения 500 руб.
- Набор календариков
*Итоги конкурса: 7 марта
Телефон: 600-458, 453-483
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Комментарии
Носитель чистого английского из Калифорнии - это как носитель русского с Ивано-Франковска
а почему ни электронку ни телефон не спросили? как вы меня найдете что бы приз вручить?
Я - Сомали.
как вы меня найдете
а зачем им искать
графа укажите свой номер телефона не активна
о..заработало