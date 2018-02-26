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Новости

Сотрудники "Почты России" нашли посылку с пулеметом Калашникова

, ИА "Амител"
В посылке также нашли два карабина Симонова

Фото: trashbox.ru

Служба безопасности "Почты России" пресекла попытку отправки пулемета Калашникова и двух карабинов из российской столицы в Забайкалье. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС и пресс-службу федерального почтового оператора.

Отмечается, что инцидент произошел утром в понедельник, 26 февраля. Во время обработки почты с помощью специализированного досмотрового оборудования в столице РФ специалисты выявили в отправлениях оружие — два карабина Симонова и пулемёт Калашникова.

В сообщении подчеркивается, что данные об отправителе и получатели перенаправили правоохранительным органам, чтобы они приняли процессуальное решение.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.02.2018 18:20
- гость -

Вот и пересылай теперь пулемёты почтой ((

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26.02.2018 18:40
- гость -

Деб илы .....(С).
А че не танк?

0  0
26.02.2018 18:55
- гость -

Анекдот????

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26.02.2018 20:31
- гость -

Хотел с 400 друзьям отправить
Придётся какуюнибуть тк привлекать

0  0
26.02.2018 21:10
- гость -

Самое обычное охолощенное оружие. К огнестрельному не относится.

0  0
26.02.2018 21:34
Маринка

А куда смотрели операторы когда принимали посылку на отправку?

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