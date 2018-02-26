Фото: trashbox.ru
Служба безопасности "Почты России" пресекла попытку отправки пулемета Калашникова и двух карабинов из российской столицы в Забайкалье. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС и пресс-службу федерального почтового оператора.
Отмечается, что инцидент произошел утром в понедельник, 26 февраля. Во время обработки почты с помощью специализированного досмотрового оборудования в столице РФ специалисты выявили в отправлениях оружие — два карабина Симонова и пулемёт Калашникова.
В сообщении подчеркивается, что данные об отправителе и получатели перенаправили правоохранительным органам, чтобы они приняли процессуальное решение.
Комментарии
Вот и пересылай теперь пулемёты почтой ((
Деб илы .....(С).
А че не танк?
Анекдот????
Хотел с 400 друзьям отправить
Придётся какуюнибуть тк привлекать
Самое обычное охолощенное оружие. К огнестрельному не относится.
А куда смотрели операторы когда принимали посылку на отправку?