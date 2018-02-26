В деле декана юрфака АлтГУ Натальи Карловой суд поставил точку, передает корреспондент ИА "Амител" из зала суда.
По сообщению источника, суд удовлетворил полностью иск Карловой к Алтайскому госуниверситету, отменив дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Напомним, что речь шла о том, что декан юрфака якобы незаконно лишила профессора Виталия Сорокина премии и части стимулирующих выплат.
Подробности итогового заседания суда читайте утром 27 февраля на портале Amic.ru.
Комментарии
Браво! Нафталиновых коррумпированных юристов - вон из университета! Молодость и свежий воздух для проветривания!
На самом деле ситуация с деканом юрфака - лишь часть верхушки айсберга; в АлтГУ уже давно и
Кадровая политика как таковая в АлтГУ отсутствует: сват, брат, дети завкафедрами. Поэтому и вранья столько о якобы успехах, и пиар ради пиара. Ун-т серьёзно болен.
сейчас такая "болезнь" везде
В АлтГу все сплелось как спрут. Надо немедленно расчищать. Поменять всех деканов, завкафедрами