В понедельник, 26 февраля, в правительстве Алтайского края прошло оперативное совещание. Губернатор Александр Карлин поручил организовать работу в связи с выделением Алтайскому краю дополнительной существенной финансовой поддержки.
Как заявил глава региона, 22 февраля на федеральном уровне приняли решение о распределении из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительных средств, которые предназначены для всемерной защиты прав и законных интересов детей и семей с несовершеннолетними детьми.
Карлин отметил, что нашему краю предусмотрено выделение весьма существенных ресурсов. В регион будут направлены дополнительные средства в объеме 26 миллионов рублей на передвижные медицинские комплексы.
Также будет предоставлена помощь на развитие сельского здравоохранения в объеме 46 миллионов рублей, на организацию паллиативной помощи для сельского населения — 99 миллионов рублей, на детские поликлиники предусматривается выделение финансовой поддержки в объеме 242 миллиона рублей.
Александр Карлин поручил заместителям Председателя Правительства Алтайского края Надежде Капура, Владимиру Притупову и Николаю Чинякову держать организацию работ на особом контроле.
"Как только средства по решению Правительства России будут направлены в наше распоряжение, нужно будет отработать механизм использования этих ресурсов. Судя по всему, 242 миллиона рублей на детские поликлиники — это инвестиционный ресурс. Поэтому нужно будет заранее предусмотреть, как мы будем использовать эти средства — строить новые поликлиники либо реконструировать действующие. Мы должны сделать все, чтобы эти средства у нас в Алтайском крае отработали максимально эффективно. Если по условиям будет предусматриваться софинансирование из регионального бюджета, я жду предложений по мобилизации необходимых дополнительных ресурсов. Прошу эту тему держать на особом контроле", — подчеркнул Александр Карлин.
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