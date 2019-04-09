смешные записи в школьных дневниках
Фото: fishki.net
Школьные годы – это беззаботная, чудесная пора открытий и новых впечатлений.
Замечания от учителей в школьных дневниках напомнят вам, каково это – быть ребенком.
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смешные записи в школьных дневниках
Фото: fishki.net
Школьные годы – это беззаботная, чудесная пора открытий и новых впечатлений.
Замечания от учителей в школьных дневниках напомнят вам, каково это – быть ребенком.
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Комментарии
Блин. А я еще на своего ругаюсь))))
Правда всего 1кл.
У нас странная учительница начальных классов. Пишет в дневнике замечания "Бегала на переменке!". Надо на уроке, что-ли бегать?
Продолжаю учить ребенка, что бегать надо на переменках, а на уроке - внимательно учиться.
27.02.2018 13:06
- гость -
ничего странного. так и в советское время было. в школе можно только на физ-ре бегать.
"Одела на голову колготки" И это пишет учитель (((
Радует, что дети не перестали быть детьми! Значит, еще не все потеряно!