Фото: vk.com/barneos22 / Amic.ru
Барнаульцы сообщили о коммунальной аварии в городе. Запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Отмечается, что "гейзер" забил прямо посреди дороги на перекрестке улиц Смирнова и Петра Сухова. "По возможности объезжайте", — предупреждает горожан автор сообщения.
Отмечается, что на место уже прибыла аварийная служба водоканала. В соседних от места прорыва домах отключили холодную воду.
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.
Комментарии
Враньё, не может такого в Барнауле быть, фотошоп, специально чтобы грязью облить администрацию города