Небольшой снег в отдельных районах, местами изморозь, а на дорогах гололедицу обещают синоптики жителям Алтайского края 27 февраля. Температура воздуха днем в разных населенных пунктах края составит от -12 до -17 градусов. В предгорьях столбики термометров покажут -6 градусов.
В Барнауле во вторник осадков не ожидается, а температура воздуха будет 12-14 градусов мороза.
Ночью столбики термометров будут колебаться от -18 до -23 градусов. Местами в северо-восточных районах возможны морозы до -30 градусов.
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