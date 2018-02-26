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Октябрьский районный суд Барнаула осудил жителя Новосибирска за кражу с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2016 года. Новосибирец приехал в алтайскую столицу с целью купить автомобиль. В обед он зашел в помещение быстрого питания и увидел там на вешалке куртку, в которой находилось 100 тысяч рублей.
Злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает, достал деньги из кармана и скрылся.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.
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