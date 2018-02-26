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Глава министерства финансов Антон Силуанов высоко оценил шансы возвращения инвестиций в страну в текущем году. Об этом пишет портал DNI24.
По мнению чиновника 2018 год станет удачным для экономики России из-за прогнозируемого увеличения инвестиций. Причиной этого стало присвоение экономике страны положительного рейтинга Standard & Poor's. По мнению Силуанова, это положительный знак для инвесторов всего мира, пишет портал. Также он полагает, что вложения денег последуют в фондовый рынок, страховые и пенсионные фонды.
При этом экономисты иначе объясняют ситуацию: по их словам, в экономику возвращаются деньги из офшоров, которые может конфисковать правосудие Запада из-за их "условной чистоты". В то же время "деньги западных инвесторов" не зайдут в страну в значительных объемах из-за политических и экономических санкций.
В заключение подчеркивается, что в условиях "структурного кризиса" и экономической стагнации данный сигнал рейтингового агенства чиновники воспринимают, как оценку их удачной работы.
Комментарии
Хотелось бы услышать хоть одного инвестора. С таким подходом к рыночной экономике все заголовки и призывы бессмыслены. Это как просить построить завод, вместо ТРЦ. Только что на этом заводе стоящего можно будет произвести?
рейтинга Standard & Poor's, по мнению Силуанова, это положительный знак для инвесторов всего мира
ерунда все это, ждем подаяний от всего мира, а наши деньги уплывают в долги СШП