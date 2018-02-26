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Октябрьский районный суд Барнаула вынес приговор трем несовершеннолетним местным жителям за шесть автоугонов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Установлено, что инциденты произошли в сентябре минувшего года. Несовершеннолетние барнаульцы, выйдя из бара на улице Чудненко, будучи пьяными, решили угнать какую-нибудь машину, чтобы покататься. Подростки завели стоявший неподалеку Audi 80, который, тронувшись с места, сразу заглох. Тогда подростки оттолкнули его назад, попробовали завести еще раз, но безуспешно. В этот момент молодые люди увидели свет фар приближающегося к ним авто и убежали.
Проходя по улице Петра Сухова, они увидели другую машину, угнали ее, проехав до улицы Чкалова. Аналогичным способом молодые люди угнали еще четыре машины, принадлежавшие горожанам.
Суд признал несовершеннолетних барнаульцев виновными в шести угонах, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Молодые люди получили наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года, с испытательным сроком четыре года. Также одного из угонщиков осудили за открытое хищение сотового телефона на три года и два месяца лишения свободы, с таким же испытательным сроком, как у его знакомых.
Комментарии
Им мама не говорила что чужое трогать нельзя-пить спиртное могут значит и наказание должно быть трудом и трудом но не в колонии!
Водку жрать, взрослые. Отвечать за содеянное малолетки. НЕПРАВИЛЬНО.