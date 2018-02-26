Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова удивилась, что на первых предвыборных дебатах присутствовал только один кандидат в президенты, сообщает РИА "Новости".
Сегодня на "Радио России" прошли первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты. В них должны были участвовать четверо: Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Ксения Собчак и Борис Титов.
Однако в студию пришел лишь Жириновский, остальных представляли доверенные лица. "Я с удивлением узнала, что на первые дебаты в прямом эфире на радио пришел только он один", — сказала Памфилова.
Президентские выборы пройдут в России 18 марта. Восемь человек претендуют на пост президента.
Комментарии
Никто не слушает это радио ,надо по ящику больше времени давать и показывать всех кандидатов в выходные дни ,когда у всех избирателей есть возможность послушать предвыборную программу кандидатов чтобы сделать "свой выбор"а не который навязывается!